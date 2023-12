Arxiu - La líder de Sumar i vicepresidenta del Govern en funcions, Yolanda Díaz , durant la seva participació en un acte públic, a 07 d'octubre del 2023 a Cadis (Andalusia, Espanya),

La modificació de l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors perquè tots els treballadors puguin gaudir del permís de lactància fins a un total de 28 dies entrarà en vigor aquest dijous 21 de desembre, després de la seva publicació al BOE aquest dimecres.



Segons exposa el document, aquesta modificació es fa "amb la finalitat de millorar els termes de l'exercici del dret" i apunta que "a la vegada es reforça i complementa el recentment reconegut permís parental".



Així, assenyala que actualment el dret a absentar-se quedava condicionat a les previsions de la negociació col·lectiu oa l'acord a què arribés la persona amb l'empresa. Mentrestant, després de la modificació de l'article 37.4 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aquestes restriccions s'eliminen "convertint totes les possibilitats de gaudi, inclosa l'acumulació de les hores retribuïdes d'absència, en un dret de totes les persones treballadores ".



Per tant, assenyala que "en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d), les persones treballadores tenen dret a una hora d'absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions, per tenir cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos". Igualment, afegeix que "la durada del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples".



També exposa que qui exerceixi aquest dret, per voluntat seva, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.



"La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altra persona progenitora, adoptant, guardadora o acollidora. No obstant això, si dues persones treballadores de la mateixa empresa exerceixen aquest dret per el mateix subjecte causant, podrà limitar-se el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l'empresa, degudament motivades per escrit, i en aquest cas l'empresa ha d'oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudiment de les dues persones treballadores i que possibiliti l'exercici de els drets de conciliació", afegeix.



Finalment, precisa que quan ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, “el període de gaudi podrà estendre's fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos.