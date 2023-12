Foto: Freepik

El grup municipal Vox ha tombat la llicència d'una ONG que operava sota el pont d'Ademús (València) alimentant les persones sense llar per "generar brutícia". L'ONG "Ajuda una Família" s'encarrega de distribuir 600 racions de menjar a les persones més necessitades. Aquesta entitat ha estat operativa durant més de cinc anys i ha comptat amb lajuda de 50 voluntaris. Cada mes s'elaboren 10.000 àpats calents i es distribuïen al llarg del dia i de la nit.

No obstant, a partir de l'1 de gener ja no podrà brindar l'ajut que ha donat durant un lustre pel fet que la delegació de Parcs i Jardins, vinculada a VOX, ha ordenat el cessament total.

A més, sembla que hi ha informes policials que esmenten altercats i problemes de neteja com a justificació per a la revocació, cosa que el fundador de l'ONG, Conor Hannah, ha negat. Segons ell, la veracitat d'aquests informes és dubtosa, ja que alguns fan referència als diumenges, un dia que la seva ONG no distribueix menjars.

Per tant, la delegació vinculada a VOX ha prohibit aquesta activitat, i ara és Serveis Socials, que depèn del PP, l'entitat encarregada de trobar una solució alternativa, segons va anticipar el portaveu popular, Juan Carlos Caballero.