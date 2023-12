El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , va rebutjar aquest dijous la possibilitat de celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya perquè no és possible a la Constitució i va proposar buscar un nou acord transversal amb més autogovern per a aquesta comunitat autònoma.

Sánchez va assegurar en una entrevista a RAC1 que cap Constitució del món no recull la segregació d'una part del seu territori. Segons la seva opinió, no és viable ni un referèndum d'autodeterminació ni quedar-se en la situació actual. Per això proposi com a via intermèdia un acord perquè hi hagi més autogovern, que impliqui més competències per a Catalunya. "Si només es parla de referèndum és molt difícil que puguem avançar", va assegurar.

Pel que fa a les reivindicacions catalanes sobre finançament autonòmic, va indicar que hi ha un espai bilateral, però també de multilaterialitat en què han de participar les altres comunitats autonòmes.

PUIGDEMONT

El president del Govern va explicar que no hi ha data fixada per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, però "el més lògic és que sigui després de la llei d'amnistia", igual que la seva reunió amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

A l'entrevista, ha tornat a defensar la llei d'amnistia perquè és constitucional, mentre que les propostes d'amnistia dels independentistes la legislatura passada eren "inconstitucionals".

Sánchez ha dit que la proposta actual d'amnistia no sorgeix per 7 vots aconseguits al Congrés, com diu l'oposició, sinó perquè ha aconseguit 179 escons al Congrés que donen suport al projecte de govern.

També ha reiterat que l'amnistia serà bona per a la convivència a Espanya i augura que, en uns anys, molts dels que es manifesten als carrers contra l'amnistia també es beneficiaran de la "convivència" que surti de l'amnistia.

A més, està convençut que els indults ja van ser “beneficiosos per a la normalització” de la situació de Catalunya.