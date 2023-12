El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat aquest dijous que intentarà tancar un acord amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, sobre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a la reunió que mantindran aquest 22 de desembre al Congrés, però ha demanat pactar alhora la reforma de la llei del Poder Judicial per "aprofundir" la seva independència.

En una entrevista a Antena 3 , Feijóo ha assenyalat que el Congrés és "un bon lloc" per parlar-ne perquè "qui ha d'acordar el Consell General del Poder Judicial és el Congrés dels Diputats i el Senat". "Per tant, és un bon lloc", ha postil·lat, després que aquesta entrevista entre tots dos se celebri aquest divendres a la Cambra Baixa.

En ser preguntat si veu ara possible un acord respecte a la reforma del Poder Judicial, Feijóo ha respost que ell ho intentarà en aquesta trobada. "Ho intentaré", ha abundat, per assenyalar que aquest és un dels punts de l'ordre del dia que ha plantejat Sánchez perquè vol parlar de la "independència del Poder Judicial".

Feijóo ha dit que Europa els demana "aprofundir en la independència del Poder Judicial" i renovar el CGPJ, cosa que s'ha mostrat "a favor". "¿El president que prefereix renovar primer el Consell? Doncs també a favor. Ara, renovarem el Consell i pactarem un projecte de llei per aprofundir en la independència del Poder Judicial", ha subratllat.

En aquest punt, ha indicat que “enlloc de la Constitució diu que els tres poders s'ostenten en una persona” i ha afegit que la designació del ministre Félix Bolaños és “una explicació claríssima de com entén el Govern aquest assumpte”.

DEMANA "RESPET" CAP AL CAP DE L'OPOSICIÓ



Després d'assegurar que se sent "molt orgullós de ser el cap de l'oposició" del seu país després d'haver guanyat les generals, ha criticat haver-se assabentat per la premsa d'aquella reunió que volia mantenir Sánchez i ha demanat "respecte" cap al cap de la oposició i "no imposicions".

A més, i davant el fet que la reunió coincideixi amb el dia de la loteria, ha destacat que la data "l'ha posat Sánchez", atès que va ser una de les tres opcions que Moncloa va oferir al PP per veure's abans de Nadal.

El president del PP també ha celebrat que al final aquesta trobada sigui en “un terreny neutral com és el Congrés”. "El senyor Sánchez va dir que em reuniré amb vostè quan vulgui, on vulgui i com vulgui", ha assenyalat, per afegir que la Cambra Baixa "no és un mal lloc" perquè "cal tornar a restaurar la importància de les institucions ".

"La investidura es tanca en un xalet a Suïssa, el control al govern es tanca en reunions a Ginebra amb un mediador especialista en banda armada i per tant tornar al Congrés dels diputats és tornar a atorgar la sobirania al poble espanyol", ha manifestat .

RECORDA ELS PACTES QUE HA OFERIT A SÁNCHEZ

Feijóo ha recordat els pactes d'Estat que ha ofert a Sánchez des que va arribar a la Presidència del PP l'abril del 2022 i com ha facilitat governs del PSOE, com a l'Ajuntament de Barcelona, mentre que el Partit Socialista "li dóna l'alcaldia de Pamplona a Bildu després de dir que no ho faria mai i en cap cas”.

"He intentat des que sóc cap de l'oposició, entendre'm amb el senyor Sánchez. Ara, el problema del senyor Sánchez és que aquest pacte del Tinell que van subscriure per entendre's amb qualsevol, llevat del PP, ho ha elevat a la màxima potència" , ha declarat.