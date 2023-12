El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, es reuneixen al Palau de la Generalitat.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ofert aquest dijous a l'independentisme català un acord per reforçar el finançament autonòmic, l'autogovern i també sobre l'ús del català. A més, ha obert la porta al desenvolupament d'una hisenda autonòmica, assenyalant que és una possibilitat que recull l'Estatut d'autonomia.

Per contra, ha insistit a rebutjar un referèndum d'autodeterminació i considera que si la negociació es quedés només en aquesta mesura no complirien les expectatives ni la obligació amb la ciutadania.

Així ho ha assenyalat en una compareixença aquest dijous al Palau i la Generalitat de Barcelona, després de mantenir una reunió d'una hora i quart amb el president català, Pere Aragonès, la primera trobada dels dos dirigents després de la reelecció de Sánchez com a president , en part gràcies als vots d'ERC.

Sánchez ha insistit en el rebuig al referèndum, però ha advocat per "avançar en un acord" durant els propers quatre anys de legislatura per reforçar l'autogovern de Catalunya, dins de la Carta Magna. A més, considera que hi ha voluntat "total" a les dues parts.

"En aquest marc, dins de la Constitució, podrem parlar de moltes coses", ha assenyalat. "Sens dubte de reforçar el finançament autonòmic a Catalunya, de reforçar l'autogovern a Catalunya i parlar de totes aquelles coses que defineixen la societat catalana, per exemple, a l'àmbit de la llengua", ha indicat.

L'HISENDA AUTONÒMICA ESTÀ A L'ESTATUT



A més en ser qüestionat sobre si estaria disposat a dur a terme el desenvolupament d'una Hisenda autonòmica per a Catalunya a canvi que el separatisme renunciï a celebrar un referèndum d'independència, Sánchez ha remarcat que l'Agència Tributària "és una cosa que està a l'Estatut de Autonomia "català" que està per desenvolupar", segons ha precisat. "Qüestió diferent és com es materialitza", ha afegit tot seguit.

En tot cas, Sánchez ha destacat la "normalitat institucional" que a parer seu existeix ara entre el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya, així com la cooperació, col·laboració i voluntat compartida pels dos governs i els respectius partits que els sustenten.

D'aquesta manera pretenen "deixar enrere un temps de discòrdia, enfrontament i de confrontació" i donar-se una oportunitat per al "retrobament" i la superació del "conflicte polític", segons ha afirmat el president del Govern. Sánchez considera que la voluntat és "total" per part de les dues administracions i assegura que treballaran els propers quatre anys per arribar a aquest acord.

ARGUMENTS CONTRA EL REFERÈNDUM



En una entrevista aquest mateix dijous Sánchez va rebutjar el referèndum i va assegurar que és una mesura "inconstitucional" i després de veure's amb Aragonès va aprofundir en aquesta idea en assenyalar que "no hi ha cap Constitució al món que accepti la segregació d'una part del seu país" ". "No n'hi ha, tampoc a Espanya", ha subratllat.

En segon lloc, s'ha mostrat a favor d'aconseguir acords "transversals" que representin una majoria d'una societat que és "plural" i per tant oferir "un acord i no una disputa, una confrontació, una discòrdia" com a parer seu va passar des del 2010 fins que ell va arribar a La Moncloa l'any 2018.

"Des del punt de vista tant polític com material, nosaltres treballarem per la convivència i perquè la política faci la seva feina i aconseguim un acord que representi una àmplia majoria de la societat catalana, que, insisteixo, és plural", ha reiterat .

En aquesta mateixa línia ha indicat que si la negociació es quedés "simplement" a defensar un "sí o no" a un referèndum, no haurien cobert les seves expectatives, no haurien fet els deures ni complert la seva obligació amb la ciutadania.