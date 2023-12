Marta Madrenas @ep

El president de la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de la Unió Europea, Francisco José Conde, del PP ha optat per treure la paraula a la diputada de Junts Marta Madrenas per voler fer el seu discurs en català sense que hi hagués mitjans per a la corresponent traducció simultània.

L'ús de llengües cooficials al Congrés va ser una de les condicions que va acceptar el PSOE perquè els independentistes de Junts i ERC recolzessin Francina Armengol per ser elegida presidenta i així assegurar-se la majoria a la Mesa de la Cambra.

Es va incloure al Reglament del Congrés i s'està aplicant a les sessions plenàries, però a les comissions parlamentàries encara no s'han habilitat els mitjans necessaris per a la traducció simultània.

Per això s?està advertint d?aquesta limitació al?inici de cada comissió, i així ho ha avisat Conde al?obrir la sessió, abans de la compareixença de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d?Afers Econòmics, Nadia Calviño.

PNB, ERC I BILDU USEN EL CASTELLÀ



Els representants del PNB, ERC i Bildu ho han entès i han parlat en castellà, però la diputada de Junts ha afirmat que parlaria en català al·legant que és el seu dret, per la qual cosa el president ha intentat dissuadir-la.

"Ho sento, senyora Madrenas, però si utilitza el català no tindrà la paraula --ha assenyalat el diputat del PP--. Com bé sap, per poder utilitzar el català o qualsevol altra llengua oficial que ha estat incorporada al reglament, es requereixen els mitjans necessaris perquè tots els membres de la comissió puguin entendre la llengua i en aquest cas no hi ha traducció ni mitjans per a aquesta”.

Segons ha explicat, sense els mitjans necessaris per a una traducció simultània la Presidència no pot ordenar el debat i els altres membres de la comissió perden el dret a seguir i entendre les intervencions.

Marta Madrenas ha dit que havia fet una traducció del seu discurs i que estava disposada a facilitar-ho als portaveus dels grups ia la vicepresidenta, però el president li ha aclarit que no hi ha cap precepte legal que certifiqui que aquesta traducció es correspon amb les paraules que anessin a pronunciar-se.

"Aquesta sala no disposa dels mitjans que el Congrés necessàriament ha d'habilitar perquè es puguin utilitzar les llengües oficials i per una lògica i sentit comú i de respecte als drets que tenen els diputats ja que lògicament jo us convido que pugui utilitzar espanyol i si vostè entén que no ho ha d'utilitzar doncs passarem al següent portaveu", ha insistit Conde.

La diputada de Junts ha insistit que parlar català és el seu dret i ha començat la seva intervenció en aquest idioma, de manera que el president ha optat per retirar-li la paraula i passar al següent orador.

Una situació semblant es va produir al matí a la Comissió de Justícia, i en aquest cas el diputat de Junts Josep Maria Cercera s'ha negat a parlar en castellà i ha repartit un text que s'afegirà al diari de sessions.