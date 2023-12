Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

El president del Tribunal Suprem (TS), Francisco Marín Castán, ha reclamat aquest dijous al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que el Govern posi "tots els mitjans al seu abast" perquè cessin els atacs a jutges i magistrats tant des del Congrés com des del Senat, al·ludint així a les declaracions de Junts i PP.

La setmana passada, la portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Miriam Nogueras, va demanar cessar i jutjar els magistrats encarregats de causes relacionades amb el 'procés' i va trucar directament "indecents" al president de la Sala Penal del TS, Manuel Marchena, i els seus companys Pablo Llarena, Carlos Lesmes i Carmen Lamela. Des del senat, el popular José Antonio Monago va acusar el jutge de l'Audiència Nacional José Ricardo de Prada de 'lawfare' per la decisió de la 'Gürtel'.

En aquest context, Marín Castán "ha traslladat al ministre la necessitat que el Govern posi de la seva part tots els mitjans al seu abast perquè cessin els atacs al Poder Judicial --com els vistos les últimes setmanes tant al Congrés com a el Senat--", ha informat el TS en un comunicat.

Alhora, el cap de l'alt tribunal "ha donat la benvinguda a les manifestacions en defensa de la carrera judicial fetes per Bolaños els últims dies", tant des de seu parlamentària com en altres fòrums.

Marín Castán també ha traslladat a Bolaños que, "segons la seva opinió, el clima de tensió creat per aquests atacs no facilita avançar cap als necessaris acords per a la imprescindible i inajornable renovació del Consell General del Poder Judicial", alineant-se així amb les manifestacions del president interí de l'òrgan de govern dels jutges, Vicente Guilarte, que ha cridat així mateix a baixar el suflé.

Per acabar, el TS ha informat que Bolaños i Marín Castán "han abordat a més durant la trobada, entre altres qüestions, les necessitats de mitjans humans i materials de l'alt tribunal". Precisament, el ministre ha posat en relleu aquest dijous des del Congrés dels Diputats la crisi de vacants al TS, al qual ja li falta un terç de la plantilla per la no renovació del CGPJ.

Per part seva, en declaracions a la premsa a la sortida de l'alt tribunal, Bolaños ha dit estar "molt content" pel que ha definit com "una reunió molt fructífera, molt cordial i molt agradable", així com "de molta col·laboració entre el Ministeri de Justícia i el TS".

CITA AJORNADA PEL MALESTAR AL TS



Així s'han manifestat els protagonistes, que han estat reunits durant tot just una hora després de dos ajornaments, un pel malestar al TS pels assenyalaments a jutges i magistrats per part de Junts, i un altre per problemes d'agenda del ministre.

Estava previst que al principi Bolaños i Marín Castán es reunissin a les 12.30 hores del 13 de desembre passat al TS, però el també president de la Sala Civil va suspendre la trobada en l'últim moment per "motius sobrevinguts", segons han informat aleshores les fonts jurídiques consultades per Europa Press. Les mateixes fonts van explicar que en realitat la raó va ser el profund malestar al Suprem per les paraules de Nogueras.

Poc després de cancel·lar la reunió amb Bolaños, Marín Castán va emetre un comunicat en què va rebutjar l'"atac personal" de Nogueras a diversos magistrats del Suprem, advertint que "no es correspon amb els requisits mínims de la separació de poders en un Estat de Dret".

En aquest context, Bolaños, en declaracions a la premsa aquell mateix dia des de la Cambra Baixa, després de ser preguntat per la suspensió de la reunió amb Marín Castán, ha insistit que "defensarà els jutges i magistrats sempre que facin la seva feina amb independència".

Així les coses, Bolaños i Marín Castán van mantenir una conversa telefònica aquest mateix 13 de desembre i, segons fonts ministerials, van acordar veure's el 19 de desembre. Tot i això, van haver de postergar-ho per problemes d'agenda del ministre, fixant finalment la cita per a aquest dijous.

En aquesta trucada telefònica, Bolaños va traslladar a Marín Castán les paraules que va pronunciar en seu parlamentària, amb què va afirmar que "Espanya és un Estat de dret, amb una democràcia plena i els jutges actuen amb independència i separació de poders". I "treballaré pel prestigi dels jutges i magistrats en aquest país davant de qualsevol atac, vingui d'on vingui", ha afegit.

DURS RETRETS AL CONGRÉS



La reunió ha tingut lloc el mateix dia que Bolaños ha comparegut a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, on ha coincidit amb diputats de Sumar, Bildu o ERC que els vocals conservadors "amb massa freqüència s'extralimiten", "fent oposició al Govern. D'aquesta manera, ha lamentat, aprofundeixen en el "desprestigi" del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

A l'extrem contrari, davant de la insistència de Junts i ERC en els seus assenyalaments a jutges i fiscals, Bolaños ha tornat a defensar-los, assegurant que els protegirà d'"ingerències" i "desqualificacions". "Qui cometi, o intenti, alguna ingerència o alguna desqualificació em tindrà al davant", ha asseverat.

Més contundent s'ha mostrat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que també ha acudit a la mateixa comissió per sotmetre's a l'examen d'idoneïtat de la Cambra Baixa com a part del procediment per ser renovat al càrrec.

García Ortiz ha retret als vocals conservadors que l'hagin sotmès a un "tribunal d'honor" per l'informe on desaconsellen ratificar-lo, mentre que al Tribunal Suprem li ha retret que l'acusa de "desviació de poder" per ascendir a la seva antecessora al càrrec, Dolores Delgado, a la màxima categoria de la carrera fiscal, sense donar-li ni tan sols veu en el procediment.

Tot i això, igual que Bolaños, ha ratificat la seva defensa dels fiscals del 'procés', així com la seva decisió de concedir-los empara, tot i que Junts i ERC els ho han recriminat. Alhora, ha subratllat que a Espanya "no hi ha responsabilitat política" de jutges, magistrats i fiscals, rebutjant així les comissions parlamentàries per detectar suposats casos de 'lawfare', cosa que també ha tornat a fer el ministre aquest dijous.