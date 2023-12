Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , han acabat la reunió que han celebrat al Congrés dels Diputats, que ha durat gairebé una hora i mitja, segons han assenyalat fonts dels seus equips.

La cita ha arrencat a les 10.30 hores amb posicions allunyades als temes que formen part de l'ordre del dia (com la renovació del CGPJ, la moció de censura a l'Ajuntament de Pamplona o el finançament autonòmic), però amb la via oberta de tancar un pacte a la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme disminuït.

Es tracta de la primera trobada entre tots dos des que Pedro Sánchez va ser investit president del Govern el 16 de novembre passat. Abans tots dos van celebrar dues trobades --també a la Cambra Baixa-- però en el marc de la ronda de contactes de la investidura que els havia encarregat el Rei, primer a Feijóo i després a Sánchez.

CGPJ, TELEFÒNICA, ARTICLE 49

Abans d'aquesta trobada, fonts del PP ja han avançat que Feijóo exigirà a Sánchez paralitzar la moció de censura a Pamplona que farà l'Alcaldia a EH Bildu amb el suport del PSOE perquè ho considera un pas que "suposarà un abans i un després" a les relacions entre els dos principals partits, així com reconsiderar la decisió de l'Executiu d'entrar al capital social de Telefónica.

Sobre aquest article 49, el PP exigeix que aquest canvi urgent sigui en "les condicions ja pactades la legislatura passada, que inclouen garanties per escrit que els socis del Govern no demanaran un referèndum constitucional amb noves modificacions". Fonts del PP han reconegut que a la reforma d'aquest article 49 hi ha "alguna possibilitat d'acord" entre Sánchez i Feijóo, si bé deixen clar que han de comptar amb aquestes garanties per part del PSOE per emprendre aquesta reforma constitucional.

EL CGPJ, CINC ANYS AMB EL MANDAT CADUCAT

En el cas del CGPJ, el mandat del qual ja fa cinc anys que està caducat, el PSOE i el PP han estat a punt diverses vegades de tancar aquest acord, però sempre ha saltat pels aires per diferents circumstàncies. L'última vegada va ser l'octubre del 2022 quan el PP va rebutjar continuar negociant després de conèixer que el PSOE estava negociant la supressió del delicte de sedició i la rebaixa del delicte de malversació.

Feijóo ha assegurat aquest dijous que "intentarà" tancar un acord respecte al CGPJ i ha dit que ell vol parlar de la "independència del Poder Judicial". Així, ha dit que Europa els demana "aprofundir en la independència del Poder Judicial" i renovar el CGPJ, cosa que s'ha mostrat "a favor". "¿El president que prefereix renovar primer el Consell? Doncs també a favor. Ara, renovarem el Consell i pactarem un projecte de llei per aprofundir en la independència del Poder Judicial", va afegir.

Per part seva, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha confiat que Sánchez i Feijóo pactin la renovació del Consell. "A la democràcia espanyola li tocaria demà El Gordo", va afirmar, al·ludint al fet que aquesta entrevista coincideixi amb el sorteig de la loteria de Nadal.