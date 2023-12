Foto: @EP

La condonació del deute de Catalunya amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per valor de 15.000 milions d?euros, així com els pactes que l?Executiu de Pedro Sánchez ha tancat amb els partits independentistes catalans han centrat part de la primera trobada que aquest divendres han mantingut la delegada del Govern central a la regió, Milagros Tolón, i el president autonòmic, Emiliano García-Page.

Emulant el president del Govern i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, Tolón i García-Page han coordinat agendes per reunir-se aquest 22 de desembre, dia en què el focus mediàtic està en el repartiment de la sort i no actualment política .

Al final de la trobada que ha tingut lloc al palau de Fuensalida, ha estat la delegada i el conseller d'Hisenda, Administracions Públiques i Transformació Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, els que han atès els nombrosos mitjans desplaçats fins a la seu del Govern regional .

Tots dos han qualificat aquest primer cara a cara com a "fructífer i cordial" , emparat en la "relació d'amistat" que, segons Ruiz Molina, García-Page i Tolón mantenen des de fa anys.

Segons la nova representant del Govern central a Castella-la Manxa, hi ha hagut "molt bona sintonia" i, sobretot, "una bona col·laboració", davant la necessitat d'impulsar tant els "molts" projectes que estan en marxa a la regió com els futurs projectes que n'afavoriran el desenvolupament.

"Fa molts anys que treballem junts. Coneixem perfectament com es funciona. Per la meva banda, me'n vaig amb tota la col·laboració que puguem tenir des del Govern d'Espanya i el Govern de Castella-la Manxa per tirar endavant el millor per a aquesta regió", ha assenyalat Toló.

Després d'assegurar que la prioritat és tirar endavant el màxim rendiment possible a tots els recursos econòmics i no econòmics per arribar a acords, s'ha compromès a ser "una col·laboradora total" amb el Govern regional ia "fer de pont" entre el Govern d'Espanya i el Govern de Castella-la Manxa.

Preguntada pels desacords entre Sánchez i García-Page, arran dels acords que el president del Govern nacional ha tancat amb els partits independentistes catalans, Tolón ha assegurat que al PSOE "totes les opinions compten".

"Nosaltres som un partit de molts anys. Al llarg de la nostra història hi ha hagut acords i desacords dins del respecte institucional que es té, i en aquest moment és on estem. Jo crec que tothom sap perfectament el que opina el president Page pel que fa a certs temes, totalment respectables".

Dit això, i després d'asseverar que han parlat d'aquestes qüestions amb "total normalitat", ha manifestat que "forma part de la "normalitat del dia a dia i de la llibertat, dins unes vies que marca la Constitució".

TOLÓ, "ALIADA" PER COORDINAR LES RELACIONS AMB ELS MINISTERIS

En termes semblants s'ha expressat el titular regional d'Hisenda, Administracions Públiques i Transformació Digital, que ha posat el focus en la relació d'amistat que des de fa molts anys uneix García-Page amb Toló.

Pel que fa als assumptes abordats en aquesta trobada, ha dit que han tractat de forma "somera" els temes relatius als diferents ministeris del Govern, fonamentalment en matèria d'infraestructura o energia, ja que en ser la primera trobada, aquesta tenia un caràcter" més institucional".

"Ara tenim un aliat més perquè ens coordini les nostres relacions amb els ministeris", ha dit Ruiz Molina, per avançar que han acordat que la delegada mantingui reunions amb tots els membres del Consell de Govern, a fi de conèixer "de primera mà aquelles dificultats que considerem que el Govern ha de solucionar a la regió".

El que sens dubte ha centrat aquesta reunió és la quitació de deute acordada per Sánchez amb ERC, de manera que el titular regional d'Hisenda ha dit que, a través de la delegada del Govern, volen saber quina és la metodologia que ha utilitzat el Executiu amb Catalunya.

I és que el Govern de Castella-la Manxa segueix esperant les reunions bilaterals compromeses tant per Sánchez com per la ministra d'Hisenda i Funció Pública, i que seran al llarg del mes de gener, per conèixer criteris fundats de la condonació , perquè la quitació de 2.200 milions per a Castella-la Manxa que planteja l'Executiu central seria "insuficient".

I és que el gabinet de García-Page, que considera que el model de finançament actual "no el tracta bé", aspira a una quantia més gran, tenint en compte la regla matemàtica respecte a la de Catalunya i la "idiosincràsia i les dificultats" que té Castella-la Manxa, ha acabat assegurant Ruiz Molina.