Carles Puigdemont i Alberto Núñez Feijóo - Fotomuntatge

Un nou mediador entra en joc. El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acordat aquest divendres tornar a obrir negociacions per poder renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sota la supervisió de la Comissió Europea, si és possible abans de les eleccions europees. A banda d'aquest paper de la UE, l'altra "condició" del PP és que la reforma de la Llei del Poder Judicial es faci de manera "simultània" a la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.

La medicació europea és la principal novetat de l'acord que han segellat Sánchez i Feijóo a la reunió que han mantingut al Congrés durant una hora i mitja. Del llistat de 10 temes que incloïa el document del líder del PP, només hi ha hagut acord en aquest punt i pel que fa a fer una reforma exprés de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme disminuït.

El PP considera que la "necessària renovació del CGPJ no es pot donar sense garanties que assegurin la independència judicial", segons es recull al document que Feijóo ha lliurat a Sánchez. Per això, proposa "sumar a la negociació a la Comissió Europea, a l'efecte que pugui supervisar i acreditar de manera inequívoca que la renovació del CGPJ s'escomet simultàniament a la reforma del mètode d'elecció".

"Satisfet" que Sánchez hagi acceptat



El PP ha explicat que el sistema de treball proposat "passaria per reunions a tres a Espanya, i per la presència d'autoritats públiques comunitàries i de perfil incontrovertible" i ha afegit que Pedro Sánchez "s'ha mostrat disposat a acceptar aquest model ".

"Jo, per descomptat, estic satisfet que al final el senyor Sánchez hagi acceptat la supervisió de la Comissió Europea. Per tant, jo he estat l'autor de la proposta i assumeixo la responsabilitat d'haver-la fet. I agraeixo al president que la hagi adoptat", ha declarat Feijóo en una roda al Congrés, on ha afegit que el PP ja havia fet un "sondeig" a la Comissió sobre aquesta proposta de supervisió.

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Pilar Alegría, ha indicat que seria una "bona notícia" que puguin recuperar "aquesta normalitat institucional al CGPJ". "Són més de 1.800 dies en què el PP ha impossibilitat aquesta normalitat institucional i ens sembla un bon punt de partida que la Comissió Europea exerceixi aquest paper de mediador i verificador", ha assegurat, per saludar aquest pas per poder "acabar amb l'anomalia " a l'òrgan de govern dels jutges.

Els recels del PP amb Bolaños com a interlocutor



Durant aquesta trobada al Congrés, Feijóo ha demanat al president del Govern que "reflexionar" sobre si el ministre Félix Bolaños, "afavoreix les possibilitats d'entesa entre el PP i el PSOE", atès que, segons el PP, "ja va intentar enganyar el PP" en negociacions passades sobre l'òrgan de govern dels jutges. "Li he dit clarament que no era la persona adequada", ha indicat.

Tot i això, Feijóo ha assenyalat després en la seva compareixença que Sánchez li va donar "dolentes notícies en això" perquè li ha traslladat que Bolaños "serà la persona que assenyalarà" per a aquestes negociacions del CGPJ. Per part seva, Alegría ha indicat que el PP és "respectuós" amb les persones que tria el PP i espera, per tant, "el mateix respecte" per part de Feijóo.

En el cas del PP, l?interlocutor serà el vicesecretari d?Institucional, Esteban González Pons. Ara per tant falta per conèixer el nom de la persona que designarà la Comissió Europea per a aquestes negociacions que, podria recaure al comissari de Justícia, Didier Reynders, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, o una altra persona.

La pretensió és intentar que aquesta renovació del CGPJ es pugui dur a terme abans de les eleccions europees del juny, uns comicis amb què s'acabarà el mandat de l'actual Comissió Europea, segons els populars. "Esperem que sigui com més aviat millor", ha dit Alegria, si bé no ha entrat en dates concretes.

Una "falta de respecte" equiparar-ho amb el mediador de PSOE i Junts



Després de les crítiques del PP a la figura del mediador internacional elegit pel PSOE i Junts, Feijóo ha demanat "respecte per la Comissió Europea" perquè "és una institució espanyola" a què han "transferit bona part de la sobirania" i aquesta supervisió es farà amb “transparència”.

"I equiparar la Comissió Europea a un mediador salvadorenc especialitzat en banda armada, em sembla una falta de respecte", ha dit per afegir que ni els polítics ni els mitjans de comunicació espanyols hi poden "caure".

Fonts del PP han precisat després que “un mediador mitjana entre iguals”. "Sánchez va acceptar que Catalunya i Espanya eren ens homologables. I va decidir celebrar reunions clandestines fora del territori de la Unió Europea", han assenyalat, per afegir que un supervisor "té rang superior".

I en el cas de les negociacions per a la reforma de LOPJ i la renovació del CGPJ, les reunions seran a territori comunitari i, previsiblement, a Madrid. "Ni la vicepresidenta Jourova ni el comissari Reydners comparteixen perfil amb el diplomàtic salvadorenc escollit per Sánchez", han afegit les mateixes fonts populars, que han subratllat que la Comissió Europea "és una institució que té delegada sobirania nacional espanyola"

Compromís de Sánchez de "no canviar les majories"



Feijóo ha subratllat en la seva compareixença que té el "compromís" de Sánchez que "no canviarà les majories" ni "modificarà el nombre de jutges i magistrats elegits al Congrés i al Senat". "Tinc aquest compromís i jo li dono valor perquè crec que és una posició del govern que és correcta", ha postil·lat.

Durant la reunió, Feijóo ha reconegut que ha trasllat a Sánchez la seva "desconfiança total" després del que va passar en el passat perquè el Govern ha "mentit el PP de manera reiterada". És més, ha dit que els avenços que havien aconseguit els "va llençar per la borda" amb el nomenament de dos exalts càrrecs com a vocals del Tribunal Constitucional quan havien pactat llavors que no hi hagués persones amb vinculació política en aquests òrgans.

Feijóo ha dit que, tot i que tot això "condiciona" la posició del PP, és conscient de la necessitat de renovar el Consell i "aprofundir en la independència judicial". "El meu compromís és aportar el que pugui per solucionar aquesta crisi de la Justícia amb garanties, garanties d'independència, com reclamen els jutges, els tribunals i la Comissió Europea", ha afegit.

Fonts del PP consideren que el dia que es pacti la renovació del CGPJ es registraria al Congrés la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, en què ha de quedar clar que abans de finalitzar el mandat dels jutges i magistrats es procedirà al seu renovació automàtica, perquè no es torni a repetir en el futur aquesta situació de bloqueig.

Des del PP creuen a més que haurien de seguir vigents les eleccions de jutges que es van fer en el passat, abans que es trunqués la renovació del CGPJ. A més, a 'Génova' creuen que el text d'aquesta reforma de la Llei del Poder Judicial ho han de pactar el PP i el PSOE, sense donar un termini de sis mesos al mateix Consell perquè elabori un text, com s'havia plantejat fa un any pel mateix Partit Popular.