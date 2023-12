Regidors de PSOE i Más Madrid se'n van del Ple - EUROPA PRESS

Regidors de PSOE i Más Madrid se n'han anat del Ple per paraules d'Ortega Smith, que "ha tirat una ampolla al portaveu adjunt de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, a la cara", ha denunciat públicament la portaveu del principal grup de l'oposició , Rita Maestre.

L'edil de Vox ha aclarit que ha llençat a l'escó una ampolla d'aigua buida i ha dubtat que fos una agressió. Fonts de Más Madrid han explicat a Europa Press que, en passar per l'escó de Rubiño, Ortega s'ha encarat amb ell, li ha mogut els papers i li ha deixat anar 'ara plora', per llençar-li l'ampolla d'aigua.

Ortega Smith havia provocat la decisió de l'esquerra d'aixecar-se després de posar en dubte que la família de la socialista Adriana Moscoso --el pare va ser ministre amb Felipe González-- hagués estat amenaçada per la banda terrorista ETA.

"Jo desconec la seva història familiar i la donaré per certa perquè no tinc arguments per dir que és veritat o que és mentida. Jo la creuré a vostè i la crec. El que jo no sé és com ha acceptat vostè pujar aquí a defensar això", ha llançat Ortega Smith a Moscoso.

Javier Ortega Smith no renunciarà a l'acta de regidor, com li han exigit PP, Más Madrid i PSOE, i ha negat cap agressió al regidor Eduardo Fernández Rubiño en llençar-lo sobre l'escó "una ampolla buida d'aigua". "Que es recuperi de les greus lesions l'agredit", ha ironitzat en el comiat de la compareixença de premsa.

"Probablement com a ésser humà que sóc no li hauria d'haver llençat l'ampolla, que per cert estava buida. No hi ha hagut cap agressió i lamento que alguns, com l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, vulguin remar políticament i treure algun tipus de rèdit dient que és inacceptable aquesta 'agressió'", ha continuat Ortega Smith.