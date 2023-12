"Qui digui que la independència es resoldrà els propers quatre anys o no veu la jugada o enganya". EP

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat que “el projecte independentista avui no té les condicions per tirar endavant”, encara que ha afegit que això no vol dir que no les torni a tenir i ha defensat la negociació amb el Govern.

"Amb el desgavell que té el projecte independentista ara, no podem castigar el país durant els propers anys amagant les incapacitats del projecte independentista i fent veure el que no és gesticulant excessivament de cara a la galeria", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.

Mas ha explicat que "si l'independentisme estigués preparat per fer el pas definitiu", ell no hauria recomanat investir el president del Govern, Pedro Sánchez.

En aquest sentit, ha destacat que "en la política espanyola s'ha obert una gran oportunitat d'aquelles que passen molt de tant en tant o gairebé mai i cal aprofitar-les des d'una òptica catalana i catalanista".

Ha situat la reunió entre Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dins de la normalitat institucional, i ha avisat: "Qui digui que la independència es resoldrà els propers quatre anys o no veu la jugada o enganya".

"TENIM UNA OPORTUNITAT D'OR A LA POLÍTICA ESPANYOLA"



"Ara tenim una oportunitat d'or a la política espanyola i si això requereix reunir-se amb Sánchez tantes vegades com calgui s'ha de fer. I no passa absolutament res. Cal treure tot el suc possible de la conjuntura", ha insistit.

Ha dit que actualment es viu al 'postprocés' i, preguntat per si dóna per tancat el que s'ha conegut com a 'procés', ha respost que sí, afegint que és millor que sigui així i cridant a aprendre les lliçons després de no haver-hi "aconseguit els objectius".

"TAL I COM HO HEM CONEGUT, EL 'PROCÉS' JA ESTÀ"



"Tal com ho hem conegut, el procés ja hi és. Això no vol dir que l'aspiració sobiranista s'hagi acabat o que l'objectiu de la independència no s'hagi de fixar a l'horitzó", ha afegit Mas.

Ha avisat que tot canviarà si les forces independentistes no sumen majoria al Parlament després de les properes eleccions perquè, segons ell, amb un hipotètic Govern presidit pel líder del PSC, Salvador Illa, l'oportunitat que considera que té l'independentisme a Madrid” perd gas".

URGEIX A RECUPERAR LA FULLA DE RUTA



Davant d'aquest "gran risc", ha urgit a recuperar el full de ruta de l'independentisme, un estil de fer les coses, ha dit, i una manera d'actuar que torni la confiança als que no voten o han deixat de votar l'independentisme, una cosa que per a ell suposa el repte més important.

"Si arribem a les eleccions amb Junts i ERC tirant-se els trastos al capdavant i barallats com a mones, se'ls imputarà que no hagin aconseguit la independència i també que hauran perdut la majoria independentista. Això ha d'inspirar l'actuació dels partits a partir d'ara”, ha assenyalat.