S'estima més intervenir en una missió europea específica. EP

El Ministeri de Defensa ha recalcat aquest dissabte que no participarà a l'operació llançada pels Estats Units per garantir la seguretat del trànsit marítim al mar Roig i ha proposat la creació d'una missió europea "nova i específica" per aconseguir la "màxima eficàcia" en aquest objectiu.

El departament que lidera Margarita Robles ha insistit així en la postura que ja havia expressat dimarts passat sobre no intervenir en l'operació 'Guardià de la Prosperitat', anunciada pels Estats Units en resposta als atacs de rebels huti a vaixells que transiten al mar Vermell.

A més, Defensa ha assegurat, en un comunicat, que no hi ha cap veto d'Espanya a una missió de la UE al mar Roig, tot això després que Espanya bloquegés la decisió de la UE de modificar el mandat de l'operació naval 'Atalanta ' per contribuir a la missió llançada pels Estats Units.

"Espanya és i serà sempre un aliat seriós i fiable, compromès amb la UE, l'OTAN i l'ONU (...). El compromís d'Espanya i les Forces Armades amb la pau és total i absolut", ha garantit sobre això.

En el marc d'aquest compromís, ha subratllat que qualsevol missió amb l'objectiu de garantir la seguretat marítima al mar Roig, "ha de ser una missió específica amb entitat pròpia en què participin les Forces Navals dels països europeus que ho desitgin i no una mera extensió de l'operació 'Atalanta'".

En aquest sentit, ha recordat que 'Atalanta' és una operació contra la pirateria a l'oceà Índic liderada i participada només per Espanya i que la fragata Victòria és la que està actuant en aquesta missió.

Per això, considera "obvi" que "la naturalesa i objectius de la missió 'Atalanta' contra la pirateria a l'oceà Índic, no tenen res a veure amb els que es pretén assolir al mar Roig".

"És per això que Espanya vol preservar l'operació 'Atalanta', amb els objectius, l'extensió i l'abast actuals en constatar-se que la lluita contra la pirateria a l'Índic, tal com s'està veient els últims dies amb dos vaixells piratejats en molt escàs lapse de temps, exigeix la màxima dedicació", ha exposat.

D'aquesta manera, ha defensat que "per tenir la màxima eficàcia a què s'ha d'aspirar al mar Roig" és "imprescindible" la creació d'"una nova i específica missió, amb abast, mitjans i objectius propis, acordada pels organismes corresponents" de la UE". "Una creació a què de cap manera s'oposa Espanya", ha sentenciat.