Va destacar el seu compromís i l'abnegació. EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest diumenge el Nadal a les tropes espanyoles desplegades a l'exterior i ha destacat el seu compromís i abnegació amb Espanya fent, a més, un reconeixement especial a la missió de les Nacions Unides al Líban liderada per Espanya i el contingent espanyol que hi compleix la seva missió "malgrat les dures condicions que suposa la cruïlla d'atacs en aquesta zona".

Així s'ha expressat Sánchez en una videoconferència amb les unitats espanyoles en missions humanitàries en una connexió des del Palau de la Moncloa en què ha agraït la tasca que exerceixen els militars fora de les fronteres "per tal d'aquest anhel comú que és l'estabilitat mundial i la pau", ha subratllat.

"La professionalitat, el lliurament amb què defenseu aquests principis i aquests valors, l'actitud valenta amb què afronteu els desafiaments que sorgeixen en el compliment de les vostres missions, són per a tots els espanyols i espanyoles motiu d'orgull i, us he de dir, que també d'admiració", ha recalcat Sánchez.

El president de l'Executiu ha recordat a més els "nombrosos conflictes" que des d'Europa "afecten d'una manera molt important la vida quotidiana" dels espanyols en referència a la guerra a Ucraïna. "Espanya, evidentment, ha acudit al reclam de la pau que es materalitza en el vostre esforç en diferents missions per protegir l'espai europeu i euroatlàntic", ha apuntat Sánchez.

També en el seu discurs ha fet referència a l'atac terrorista perpetrat per Hamàs el 7 d'octubre passat ia la resposta per part del Govern d'Israel "que està provocant un patiment insuportable, inacceptable, entre la població civil", ha sostingut, trucant alhora a la Comunitat Internacional per frenar-ho "de manera immediata".

En aquest sentit, ha destacat la vàlua dels 3.000 homes i dones a l'exterior, la seva "abnegació i la bona feina" que subratlla "el compromís d'Espanya amb la pau mundial". "Feu real aquest compromís com les Nacions Unides, la Unió Europea o l'OTAN sempre ens recorda", ha dit.

Sánchez també ha volgut homenatjar els 175 homes i dones que al llarg de 34 anys de missions a l'exterior han "donat la vida per la pau i l'estabilitat internacional".

"Reitreu-vos a descansar amb la satisfacció del deure complert i també amb la certesa que aquí us tenim molt presents", ha traslladat a les tropes desitjant-los "el major dels èxits" en el compliment de les missions i que el proper 2024 sigui " l'any de la pau que tots anhelem", ha conclòs.

Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que també ha estat present a la connexió des d'un altre punt, ha lloat la "decicació i entrega" dels militars que deixen "tan alt el pavelló espanyol" i els ha desitjat bon Nadal i "el millor per al proper any".