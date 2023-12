El seu missatge nadalenc també destaca com a reptes la sequera, l'educació, els pressupostos i el català. EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha augurat en el missatge nadalenc que el 2024 es començarà a desplegar el traspàs de Rodalies, s'acordarà un finançament singular amb l'Estat, s'aprovarà i s'aplicarà plenament la llei d'amnistia, i se n'abordarà una segona fase de negociació amb l'Estat per a un referèndum: "Són reptes molt grans, però els assolirem".

"2024 ha de ser l'any en què enfocam el camí de fer d'aquesta dècada la dècada de la prosperitat i de la llibertat", ha dit en el discurs emès aquest dimarts per TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat des del Dipòsit del Rei Martí, un antic dipòsit d'aigua a Barcelona per reflectir el compromís del Govern contra la sequera.

SEQUERA I EDUCACIÓ



Entre la resta de reptes del 2024 ha citat la sequera, per dir que agricultors i ramaders ja s'han esforçat però també “requerirà un esforç de la resta de la societat”, a més de continuar invertint en infraestructures hídriques.

Un altre gran repte és l'educació, sobre la qual considera "vital continuar posant encara més esforços, i continuar treballant conjuntament" amb la comunitat educativa.

PRESSUPOSTOS I FINANÇAMENT



A més, ha fixat els Pressupostos 2024 per afrontar aquests i altres objectius socials, com la dependència, la sanitat pública, l'habitatge i combatre la violència masclista, per la qual cosa els comptes requeriran el compromís d'una majoria del Parlament: "Estic decidit a construir-la per a fer-ho possible", ha dit, però ha demanat el mateix als grups.

També ha vaticinat que s'acordarà amb l'Estat "un finançament singular" que s'acabi amb el que ha titllat de dèficit fiscal insuportable que impedeix a Catalunya les millores socials que necessita.

REFORÇAR EL CATALÀ



Ha destacat una altra millora social: que el 2024 sigui "l'any d'un nou compromís de totes i tots amb el català" perquè tingui més presència que mai i perquè els migrants la puguin fer seva.

El 2023, ha recordat, hi ha hagut més audiovisual en català que mai, el català s'ha pogut parlar al Congrés i s'ha començat el camí perquè el català pugui ser oficial a la UE.

AMNISTIA I NEGOCIACIÓ



A més, ha dit que el 2024 serà l'any en què la llei d'amnistia "s'aprova, s'aplica plenament i permet recuperar la llibertat i la tornada a Catalunya de les persones represaliades", i l'any en què s'abordi la segona fase del procés de negociació amb l'Estat perquè Catalunya decideixi lliurement el seu futur, en al·lusió al referèndum.

Per aconseguir tot això, ha demanat a tot Catalunya col·laboració, buscar complicitats a tot arreu, esforç, talent, enginy i màxima ambició: "Serà l'any que nosaltres decidim que sigui. Fem-ho l'any que guanyem el futur que mereixem".

BALANÇ DE 2023



Per exemplificar el valor de l'esforç, ha fet un balanç positiu de l'any que s'acaba: s'ha assolit la taxa d'atur més baixa en 15 anys; s'ha enfortit l'estat del benestar amb més professors, més personal sanitari i més mossos d'Esquadra; hi ha hagut inversions industrials, científiques i de recerca que qualifica d'importantíssimes; i s'han incorporat noves vacunes i tractaments, com ara la bronquiolitis.

I ha destacat tres èxits polítics: el traspàs integral de Rodalies, el traspàs de l'Ingrés Mínim Vital i l'acord per a la llei d'amnistia, “necessari per abordar la fase de negociació següent amb l'Estat” per a un referèndum.

Per ell, haver aconseguit tot això ha de donar als catalans "la confiança, la força i la convicció per superar els reptes", i ha acabat amb un 'Visca Catalunya i visca la llibertat'.

GAZA I UCRAÏNA



S'ha referit també a les guerres a Ucraïna i Gaza: ha demanat un alto el foc definitiu a Gaza que acabi amb la "massacre", ha tingut un record per a les víctimes a Ucraïna, i també per a les víctimes d'altres guerres que no són notícies tan destacades.

En felicitar el Nadal, ha tingut un altre record per als que la passen a hospitals, i un agraïment per a totes les persones que treballen per als altres aquests dies.