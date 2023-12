La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / @EP

El Govern d'Espanya està estudiant la modificació de les lleis LGTBI de la Comunitat de Madrid aprovades la setmana passada per la majoria absoluta del PP a l'Assemblea més Vox per "aturar-la si xoquen amb la normativa estatal".

Així ho ha manifestat aquest dimarts en una entrevista a 'RNE' el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, que ha assenyalat que aquests canvis suposen "un retrocés molt significatiu en matèria de drets".

"És una realitat que no s'havia donat un retrocés d'aquesta naturalesa al nostre present democràtic. I ens preocupa. Per això, el Govern està analitzant aquesta decisió per si hi ha una col·lisió amb la normativa estatal i podem aturar-lo", ha recalcat.

A més, Martín ha tornat a demanar una reunió amb la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Reclamo la necessitat d'una col·laboració constructiva, lleial i aquest diàleg ha de ser recuperat per centrar-nos a trobar solucions als problemes dels madrilenys en comptes de generar polèmiques artificials que ens distreguin. Que es reprengui la col·laboració i que sigui el més constructiva possible davant de polèmiques artificials que distreuen sobre els problemes de gestió reals, que són els que haurien d'ocupar", ha indicat.