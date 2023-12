El Palau de la Generalitat. Foto: Europa Press

2024 serà, si no hi ha canvis d'última hora, el darrer any natural amb Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat . Tot i això, la recta final de l'any ha estat dura per al Govern, amb les males notícies de l'informe PISA i la crisi de la sequera . A això cal sumar que necessiten suports per tenir els Pressupostos de 2024.

Sense els comptes, és complicat que Esquerra Republicana esgoti la legislatura (la data màxima per als comicis és el febrer del 2025), de manera que aquests comptes semblen fonamentals per a l'estabilitat de l'executiu de Catalunya.

Tot i això, ara mateix no sembla que el pressupost de l'any que ve s'aprovi a curt termini... i fins i tot es podria complicar si el PSC no dóna el seu sí als comptes .

De fet, segons informa El Mundo , el partit liderat per Salvador Illa podria oposar-se als comptes de la Generalitat. Alguns sondejos recents donarien la victòria en uns hipotètics comicions a l'exministre de Sanitat .

Així doncs, toca estar pendents de com evoluciona la situació, ja que el PSC podria fins i tot intentar intentar forçar un avançament electoral.