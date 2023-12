Sánchez ha fet balanç de l'any. Foto: Europa Press

Després de l'últim Consell de Ministres, celebrat, aquest 27 de desembre, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha fet balanç sobre aquest 2023 i ha fet públics els reptes que afronta a partir de l'any que ve, el 2024.

El líder socialista ha presumit de la "senda de reformes, avenços socials i canvis" que ha impulsat el seu executiu. El president ha assegurat que el seu mandat que volgut "posar fre a la pèrdua de drets que van ser la tònica de l'anterior administració" i ha destacat les lleis que ha aprovat, tant a l'anterior mandat com al que acaba de començar, presumint de els acords amb forces com els nacionalistes catalans.

Sánchez ha dit que la següent legislatura "seguirà amb aquest camí de canvi", perquè és una filosofia "que impregna les mesures preses a l'últim Consell de Ministres", que ha apuntat que són per millorar la vida de la gent.

La revaloració de les pensions s'ha ajustat a l'IPC, és a dir, al 3,8%, ha destacat. "Lluny ja queda el 0,25% dels governs del Partit Popular", ha assegurat, apuntant que s'amplia "l'abast de les mesures per pal·liar els efectes de la crisi i la guerra.

Així, es manté al 0% l'IVA dels aliments bàsics i al 5% a les pastes i els olis, cosa que ja va anunciar durant el discurs d'investidura, el mes de novembre passat.

En clau econòmica, Sánchez va apuntar que també es prorroguen els gràmens als beneficis a les empreses energètiques ia la banca.

D'altra banda, va assegurar que durant 6 mesos es mantenen les mesures de protecció a les famílies més vulnerables, i també es prohibiran els desnonaments i els alçaments, durant tot el 2024 , a famílies sense recursos que no tinguin alternatives.

El 2024 també es prorroga la bonificació al transport públic, que tindrà un abast per a tota la població, més enllà del que es va insinuar durant la seva investidura, que seria per a joves i persones en situació d'atur.

2024, ANY DE CREIXEMENT

D'altra banda, el president ha tret pit que, de cara al 2024, les previsions de creixement econòmic d'Espanya doblen les de la majoria dels estats d'Europa.

Sánchez ha recordat també que energèticament s'ha aconseguit posar fi a la pujada del preu de l'energia, recordant el límit dels imports que s'havien de pagar a la prèvia de la invasió russa d'Ucraïna. "Les xifres parlen per si mateixes i mostren el compromís d´aquest Govern", ha presumit.

El líder socialista també ha destacat el creixement en matèria docupació, destacant el creixement de la contractació de dones i gent jove.

El president de l'executiu ha assegurat que "avui la sanitat pública és molt millor del que era" i ha dit que vol convertir l'habitatge "en el cinquè pilar de l'estat del benestar" i per això "farem passos decidits" perquè sigui una realitat.

Sánchez ha acabat la seva intervenció desitjant que acabin les guerres d'Ucraïna i d'Israel i ha destacat el paper d'Espanya a la presidència de torn de la Unió Europea en els darrers 6 mesos, assegurant que el continent serà "més sostenible i pròsper". el compromís amb la transició ecològica. També ha dit que ha estat clau l'aprovació de la llei d'intel·ligència artificial al continent. "Avui està més preparada per fer front als reptes del futur que fa 6 mesos", ha afirmat.

La seva intervenció ha arribat al final destacant el rol a l'ombra d'aquelles persones "que no surten al Butlletí Oficial de l'Estat", però que són claus per a l'impuls i l'aplicació de les mesures que es prenen per part dels governs.