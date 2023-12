La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat durament aquest dimecres contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i contra el seu Executiu, a qui veu "proactiu al desastre", i ha censurat que l'aplaudeixin "els terroristes de fora i els de dins".

Durant la seva intervenció a la roda de premsa posterior a l'última reunió del Consell de Govern de l'any, des de la Reial Casa de Correus, la dirigent madrilenya ha sostingut que Sánchez és "un comunista recolzat per independentistes catalans i bascos que porten a l'esquena els més greus delictes contra la vida, la llibertat i la unitat d?Espanya”.

"En perfecta comunió amb una amalgama de grups d'ultraesquerra que no han dubtat aquest Nadal a criticar la defensa que el cap de l'Estat, Sa Majestat el Rei Felip VI, va fer de la Constitució espanyola. És a dir, que no han estat capaços de respectar per una vegada la forma política de l'Estat que han elegit tots els espanyols i el seu màxim representant", ha criticat a l'inici.

Per Ayuso, el balanç polític de l'any 2023 es resumeix que "un govern d'ultraesquerra ha pres el poder per liquidar la Constitució", i amb ella "la unitat d'Espanya, la seva prosperitat i la seva influència al món".

"Davant d'aquest atac a la nostra convivència ia la igualtat dels espanyols davant la llei i les oportunitats hi és i estarà la Comunitat de Madrid. Perquè aquí, entre comunisme o llibertat, es va triar novament llibertat i aquesta vegada per majoria absoluta", ha subratllat .

En aquest punt, ha defensat que no serà "una presidenta a qui feliciti el grup terrorista Hamàs per res, ni els grups terroristes d'hutíes que ataquen els vaixells al Mar Roig, ni tampoc cap polític espanyol condemnat per delictes de sang". Si el felicitessin aquests, "dimitiria per principis".

"A Sánchez l'aplaudeixen els terroristes de fora i els de dins, amb els quals governa. No hi ha més indignitat ni més atac al nostre Estat de Dret, la nostra història recent ni a la veritat", ha llançat.

La presidenta ha criticat que cridessin unes "eleccions anòmales": "per les circumstàncies en què es van celebrar, al mig de l'estiu, amb milions d'espanyols de vacances fora dels seus domicilis i amb nombrosos problemes en el vot per correu" i per mentir els espanyols, "negant vehementment una Llei d'Amnistia i un referèndum d'autodeterminació mentre ho negociaven d'amagat".

Considera que "la responsabilitat d'això només la té qui presideix el Govern". Un Executiu que, segons ell, "està destrossant l'economia" amb la seva "nefasta política de pujades indiscriminades d'impostos, atacs a l'empresa i foment de la inseguretat jurídica". I és que, per Ayuso, "no passa res quan una nació s'abraça al comunisme" i ha alertat que "totes les ofenses contínues als Estats Units ia les democràcies liberals" sortiran "molt cares".

LA COMUNITAT DE MADRID COM A CONTRAPÉS



Per contra, ha defensat que la Comunitat de Madrid "ha continuat consolidant-se el 2023 com el motor econòmic d'Espanya, amb un creixement més gran de la seva economia". "La nostra regió és la que crea més llocs de treball, empreses noves obre, inversió estrangera atrau, amb dades històriques de turisme, amb una Sanitat pública que segueix destacant en els millors informes com una de les millors d'Espanya i d'Europa, amb una Educació que ha escalat en els primers llocs de l'OCDE al recent informe PISA", ha remarcat, alhora que ha incidit que la regió està "més de moda que mai".

Ayuso ha incidit que "quasi no fa un mes aquest desgovern i no hi ha hagut un dia que no hagi estat proactiu en el desastre". Així, entre d'altres, ha enumerat els "milions d'espanyols" que es manifesten contra la Llei d'Amnistia, que el Suprem hagi anul·lat "el nomenament de la presidenta del Consell d'Estat i de l'exministra de Justícia com a fiscal de sala, la " crisi diplomàtica amb Israel, els "atacs constants al nou president de l'Argentina" o el "verificador salvadorenc".

"Davant d'aquest desastre, la Comunitat de Madrid aporta llum i esperança. Podem mostrar amb orgull un balanç de gestió d'aquest any que converteix Madrid en el lloc on cada cop més persones dipositen les seves esperances i il·lusions", ha subratllat, alhora que ha garantit que el 2024 continuaran esforçant-se perquè ningú "aconsegueixi aïllar els madrilenys després de cap mur" i perquè "la Constitució i l'Estat de Dret segueixin presidint la vida pública".

També ha assegurat que defensaran els interessos de Madrid amb tots els instruments, seran exigents amb els que intentin perjudicar-los i alhora continuaran oferint "nous i millors serveis públics" als ciutadans.

"Davant del comunisme hi és i hi haurà Madrid, que com a illa de llibertat, enderrocarà el mur que està aixecant la ultraesquerra amb els seus socis. Davant els que obertament avisen que volen destruir Espanya estarem nosaltres, que per contra, volem oferir-li els seus millors anys. Davant del desastre, hi haurà la Comunitat de Madrid", ha conclòs.