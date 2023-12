El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, fa unes declaracions després del viatge inaugural de l'alta velocitat de Madrid a Astúries, a l'estació d'Oviedo, el 29 de novembre del 2023, a Oviedo, Astúries (Espanya).

El Govern ha tornat a prorrogar per a tot l'any 2024 la gratuïtat dels trens de Rodalies – Rodalies a Catalunya- i Mitja Distància per a usuaris habituals, així com els descomptes del 50% en el transport de competència autonòmica.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha explicat a la roda de premsa posterior a la celebració del Consell de Ministres que aquestes mesures continuaran aplicant-se com s'ha fet fins ara.

Això suposa que les comunitats autònomes estaran obligades a aportar un 20% del descompte del 50% perquè l'Estat pugui transferir els fons per subvencionar la rebaixa del 30%, tot això destinat a abonaments i títols multiviatge.

Juntament amb la gratuïtat dels trens de Mitja Distància i de Rodalies, també continuarà havent-hi bitllets gratuïts per als viatgers d'autobusos la competència dels quals recau a l'Estat, igualment per a viatgers habituals, així com descomptes del 50% en trens Avant.

L'aprovació d'aquestes dues mesures era previsible, atès que el Govern ja va incloure una dotació de 1.440 milions d'euros al pla pressupostari del 2024 per a la subvenció del transport públic, inclosa la gratuïtat de trens i autobusos i les ajudes a les comunitats autònomes per als descomptes en el transport de la competència.

En concret, els bitllets gratis als trens costaran al voltant de 600 milions d'euros, les ajudes directes a les comunitats i ajuntaments concentraran 760 milions d'euros, i els subsidis per als autobusos estatals de llarg recorregut 80 milions d'euros més.

Excepcions territorials

A Cantàbria i Astúries ja estava assegurada la gratuïtat dels Rodalies i Mitja Distància, fins i tot encara que a la resta d'Espanya no s'hagués aprovat, ja que el Govern es va comprometre amb aquestes dues regions a aplicar aquesta mesura com a compensació pel retard en l'entrega dels trens per a la seva xarxa ferroviària, que s'anirà prorrogant cada any fins que es lliurin, previsiblement el 2026.

Per la seva banda, a les Canàries i les Balears el transport serà totalment gratuït. En aquest darrer arxipèlag, la mesura encara estava a l'aire a falta de rebre la confirmació definitiva del Govern, però el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ja ho ha anunciat aquest dimecres.

Els descomptes al transport es van començar a aplicar el setembre del 2022, com a resposta a l'augment dels preus després de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Es va començar per la gratuïtat dels Rodalies i Mitja Distància i el gener del 2023 es van aprovar els descomptes del 30% en el transport autonòmic sense condicions. El segon semestre, el Govern va supeditar aquest descompte del 30% que les comunitats financessin un 20% addicional.

Amb totes aquestes mesures, la demanda de Rodalies ja supera en un 2% la prèvia a la pandèmia de Covid-19 i, a l'últim trimestre del 2023, Renfe ha expedit més de 2,4 milions d'abonaments gratuïts i amb descomptes.

"Aquest Govern segueix treballant i invertint per accelerar el canvi cap a una mobilitat sana, segura i sostenible, incentivant l'ús del transport públic col·lectiu i garantint l'accessibilitat i assequibilitat", ha assenyalat Puente a 'X'.

Estalvis de 5.600 euros per família

El Ministeri ha calculat que una família composta d'una parella i dos fills més grans de 14 anys que utilitzi el tren de Rodalies des dels afores de Madrid, des de la corona o zona B3 (una de les més utilitzades), serà de 3.297 euros , 274,7 euros al mes.

L?estalvi, en condicions de mobilitat similars, serà de 3.357 euros a Barcelona, gairebé 280 al mes; i 5.585 euros a València, 465,4 euros al mes. Així mateix, un estudiant sevillà, a les seves rutes a la universitat, pot arribar a estalviar-se 920 euros anuals per al cas d'un usuari de l'abonament estudi, que cobreixi les 6 zones de les Rodalies de Sevilla.

Un viatger que faci servir la ruta de mitjana distància convencional entre Valladolid i Palència s?estalviarà 1.252 euros durant tot l?any de vigència de la mesura. En el cas de la línia entre Ourense i la Corunya, l'estalvi anual per als viatgers que adquirissin abonaments per fer 40 viatges al mes s'eleva als 4.966 euros. A més, una persona que viatgi cada divendres entre Sevilla i Palma del Río en un tren mitja distància, i torni els diumenges, s'estalvia 756,8 euros a l'any amb els descomptes.