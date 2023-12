La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero / @EP

El Govern ha aprovat aquest dimecres al Consell de Ministres un Reial Decret pel qual s'aprova una taxa addicional d'estabilització d'ocupació temporal a l'Administració General de l'Estat, que incorporarà un total de 884 places.

Concretament, del total, 793 places seran de funcionaris de l'Administració General de l'Estat, dels cossos A1 (73), A2 (224), C1 (8) i C2 (488). Una altra plaça correspon a personal laboral d'institucions penitenciàries.

La resta corresponen a places de personal estatutari. Així, hi haurà 77 places corresponents a la Xarxa Hospitalària del Ministeri de Defensa, sumant el personal facultatiu, el personal no facultatiu i el personal de gestió i serveis.

La resta de 13 formen part del personal estatutari del Ministeri de Sanitat, tant de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) com de l'Organització Nacional de Trasplantaments. El sistema de selecció per als processos de la taxa addicional d'estabilització previstos al Reial decret serà el sistema de concurs, que haurà de ser convocat i resolt per cada departament ministerial, i les convocatòries derivades d'aquesta taxa addicional d'estabilització han d'estar resoltes abans del 31 de desembre del 2024.

La norma aprovada al Consell de Ministres aquest dimecres és la relativa a l'Administració General de l'Estat i, amb aquesta, es busca garantir a tot el territori el dret d'accés als processos d'estabilització en condicions d'igualtat, amb els criteris previstos en aquest Reial decret llei 5/2023, segons han informat des del Ministeri d'Hisenda en un comunicat.

Es compleix així amb l'esperit de la Llei 20/2021, que té per objecte situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8% en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, en línia amb allò compromès en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L'oferta d'ocupació pública que s'aprova, els principis de la qual van d'acord amb el que estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, s'ha elaborat amb la comprovació prèvia amb els diferents departaments ministerials del volum d'ocupació temporal susceptible d'estabilització.

Així mateix, es tracta d'una mesura acordada amb els sindicats, ja que s'ha negociat a la Comissió Tècnica de Temporalitat i Ocupació de l'Administració General de l'Estat i compta, a més, amb l'acord dels sindicats UGT i CCOO al si de la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat, celebrada el 22 de desembre passat.

"Amb aquestes convocatòries d´estabilització, unides a les ofertes d´ocupació pública sense precedents que s´han celebrat en aquests darrers anys, es pretén continuar aprofundint en l´enfortiment dels serveis públics, reforçant les plantilles d´empleats públics que tants anys s´han vist minvades després d'anys de retallades", han apuntat des del Ministeri d'Hisenda.