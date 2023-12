La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso @ep

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continua entestat a mantenir el focus mediàtic sobre la seva figura amb el seu estil de matar mosques a canonades. Sempre que parla, hi ha alguna víctima, i en aquesta ocasió els ha tocat als taxistes que, rebent un elogi de la presidenta, s'han acabat convertint en un altre dels col·lectius apallissats per les seves paraules.

"Els professionals del taxi ens acompanyen dia a dia. Ho fan amb tots els madrilenys ia més amb una familiaritat que és només del taxi de Madrid", ha començat dient la presidenta. Els elogis de la presidenta cap al sector del taxi han continuat, fins que ha arribat el moment crític. "Sempre ens estan aquí aguantant i esperant a la intempèrie, a qualsevol hora del dia i de la nit amb aquest afecte com si fossin un professional més", ha sentenciat Ayuso sense despentinar-se.

Les paraules "com si fossin un professional més" han emprenyat de sobremanera el sector del taxi. L'associació sindical Taxi Project EU ha llançat una publicació a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- denunciant el discurs de la presidenta. "Posa en qüestió la nostra professionalitat públicament quan té un currículum amb més llacunes que la serra de Gredos", han sentenciat en un tuit recollit per CatalunyaPress .

"Ha condemnat tots els taxistes de Madrid a no poder gaudir de temps lliure ni de les seves famílies mentre ella va fer ric el seu germà amb unes màscares", ha condemnat l'associació a la mateixa publicació. Els taxistes lamenten que “hi hagi gent que la voti”. "Us podem assegurar que si hagués depès únicament dels taxistes, Ayuso no seria presidenta de la Comunitat de Madrid", conclouen.

Les paraules d'Ayuso també han estat criticades pel vicepresident de l'associació sindical, i també col·laborador d'Élite Taxi Bcn: "Té la intel·ligència justa per passar el matí", ha sentenciat Carlos Rodríguez.

A continuació, podeu veure les polèmiques declaracions de Díaz Ayuso: