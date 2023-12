El president del Govern, Pedro Sánchez, compareix després d'una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, al Palau de la Moncloa, el 27 de desembre del 2023, a Madrid (Espanya).

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advocat per buscar un "punt de trobada" davant de les propostes de l'independentisme català de celebrar un referèndum d'autodeterminació, opció que segons ha dit, "lògicament", ni comparteix ni accepta. "Hem d'obrir una fase de normalització", ha afegit. Ara cal veure si la promesa és real, tenint en compte que en el passat l'amnistia tampoc no va ser acceptable per al líder socialista.

El cap de l'Executiu ha expressat la seva negativa al referèndum a la roda de premsa posterior a l'últim Consell de Ministres, durant la qual ha fet el balanç de l'any 2023, després de ser preguntat pel discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ahir va destacar que durant l'any 2024 s'obriria una "nova etapa" per avançar cap a un referèndum a Catalunya.

"Les propostes de l'independentisme, les coneixem, res de nou sota el Sol", ha assenyalat Sánchez. Davant d'això, que el que cal fer és "obrir una nova fase de diàleg i de normalització de la situació política a Catalunya" a través de mesures com la llei d'amnistia, inclosa als pactes d'investidura dels socialistes amb ERC i Junts .

"Lògicament, cal trobar un punt de trobada entre aquelles propostes maximalistes de l'independentisme, que és celebrar un referèndum d'autodeterminació, que lògicament no comparteix ni accepta el Govern d'Espanya", ha remarcat.

En el missatge nadalenc, Aragonés va augurar que l'any que ve començarà a desplegar-se el traspàs de Rodalies, s'acordarà un finançament singular amb l'Estat, s'aprovarà i s'aplicarà plenament la llei d'amnistia pactada amb el PSOE per investir Pedro Sánchez president del Govern i s?abordarà una segona fase de negociació amb l?Estat per a un referèndum. "Són reptes molt grans, però els assolirem", va assegurar el president català.

El finançament autonòmic es parlarà amb tothom

Així mateix, durant la seva intervenció, Sánchez ha fet referència al sistema de finançament autonòmic, també inclòs als pactes d'investidura amb les formacions independentistes. Al seu parer, ja han passat "bastants anys i toca actualitzar-lo", de manera que parlaran amb Catalunya "i amb totes i cadascuna de les CCAA".

Segons ha explicat davant dels periodistes, les dues qüestions van ser abordades durant la trobada amb el líder de la Generalitat que va tenir lloc la setmana passada a Barcelona.