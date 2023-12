Un detall de la façana de lAjuntament. Foto: Wikipedia

El ple de l'Ajuntament de Pamplona celebrarà aquest dijous 28 de desembre a partir de les 12.00 el debat de la primera moció de censura que s'ha presentat al consistori en el període democràtic i que previsiblement donarà l'alcaldia al portaveu d'EH Bildu, Joseba Asiron.

La moció de censura ha estat presentada per EH Bildu, PSN, Geroa Bai i Contigo-Zurekin per desbancar Cristina Ibarrola (UPN) de l'alcaldia de la capital navarresa.

Els 4 grups signants sumen 16 dels 27 regidors de l'Ajuntament, per sobre de la majoria absoluta de 14 regidors. En concret, EH Bildu té 8 regidors, el PSN en suma 5, Geroa Bai en té 2 i Contigo-Zurekin, 1. Per la seva banda, UPN té 9 regidors i el PP 2.

Cristina Ibarrola va arribar a l'Alcaldia el mes de juny passat fent valer la condició de llista més votada d'UPN a les eleccions municipals del maig. A la sessió d'investidura, el PSN es va abstenir i no hi va haver una majoria alternativa a Ibarrola.

Tot i això, el 13 de desembre passat, PSN i EH Bildu van fer públic el seu acord presentar una moció de censura a Cristina Ibarrola, una moció a la qual també s'han sumat Geroa Bai i Contigo-Zurekin.

Els socialistes no formaran part del Govern de coalició que han pactat EH Bildu, Geroa Bai i Contigo-Zurekin. Aquest Govern tindrà sis regidors delegats d'EH Bildu, un de Geroa Bai i un altre de Contigo-Zurekin.

Joseba Asiron ja va ser alcalde a la legislatura 2015-2019, gràcies als suports d'EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi i Esquerra-Ezkerra. En aquella ocasió, el suport dels socialistes no calia. A la legislatura 2019-2023, l'Alcaldia va ser ostentada per Enrique Maya, d'UPN, dins de la coalició Navarra Suma. Maya va governar en minoria, però en aquests quatre anys no hi va haver acord per a una alternativa entre EH Bildu i PSN.

El mateix dia que EH Bildu i PSN van fer públic el seu acord per a la moció de censura, UPN va decidir trencar "tota relació política d'UPN amb el PSOE", després d'expressar la seva "indignació" per la decisió adoptada pels socialistes.

Cal recordar que a la votació de la moció de censura que es debat aquest dijous faltarà un regidor del PSN, ja que els socialistes no han arribat a temps de cobrir la vacant deixada per Elma Saiz, que va deixar l'Ajuntament de Pamplona per ser ministra de Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Estava previst que aquest mateix dijous, en un ple previ al de la moció de censura, prengués possessió com a regidor Tomás Rodríguez Garraza. Tot i això, ha renunciat a ocupar el càrrec. Des del PSN han atribuït la seva renúncia als "assenyalaments i atacs" d'UPN, una acusació que des de la formació regionalista han considerat "el súmmum".

A causa de la renúncia de Tomás Rodríguez, l'Ajuntament ha suspès el ple extraordinari en què prendria possessió de la seva acta. La següent a la llista del PSN, María José Blasco, també ha renunciat per motius professionals. Per això, prendrà possessió com a regidor Miguel Matellanes, estudiant de Dret i Ciències Polítiques i exassessor parlamentari.

Aquesta situació no afecta el Ple de debat de la moció de censura. En tot cas, en espera del nomenament de la persona que hagi de substituir Elma Saiz, en aquests moments el PSN disposa de quatre regidors, en lloc dels cinc que va obtenir a les eleccions.