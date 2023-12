Asiron, al Ple. Foto: Europa Press

El regidor d'EH Bildu a l'Ajuntament de Pamplona Joseba Asiron ha estat elegit aquest dijous 28 de desembre nou alcalde de la ciutat amb el vot a favor d'EH Bildu, PSN, Geroa Bai i ContigoZurekin, materialitzant la primera moció de censura en el període democràtic al consistori de la capital navarresa.

D'aquesta manera, la moció acordada entre EH Bildu i PSN, i a la qual també s'hi van sumar Geroa Bai i Contigo-Zurekin, ha desbancat de l'Alcaldia Cristina Ibarrola, d'UPN.

La moció de censura ha sumat quinze vots a favor (vuit de Bildu, quatre del PSN, dos de Geroa Bai i un de Contigo-Zurekin), davant dels onze en contra d'UPN (nou) i el PP (dos). La majoria absoluta està en catorze regidors. Cal recordar que a la votació hi ha faltat un regidor del PSN, ja que els socialistes no han arribat a temps de cobrir la vacant d'Elma Saiz, que va deixar l'Ajuntament de Pamplona per ser ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Cristina Ibarrola va arribar a l'alcaldia el mes de juny passat fent valer la condició de llista més votada d'UPN a les eleccions municipals del maig. A la sessió d'investidura, el PSN es va abstenir i no hi va haver una majoria alternativa a Ibarrola.

Tot i això, passat mig any, els socialistes i EH Bildu van fer públic el 13 de desembre passat un acord per presentar una moció de censura.

D'aquesta manera, Joseba Asiron torna a l'Alcaldia de Pamplona, càrrec que ja va tenir a la legislatura 2015-2019. En aquell moment, el suport del PSN no era necessari, ja que Asiron va sumar majoria amb el suport d'EH Bildu, Geroa Bai , Aranzadi i Esquerra-Ezkerra.

Cristina Ibarrola ha afirmat durant el torn d'intervenció que el debat és el "final d'aquesta macabra obra titulada Traïció a Pamplona i sense sorpresa amb un final escrit fa 6 mesos". "Avui el PSN entrega a Bildu un gran premi que feia temps que enyorava i que permet mantenir a la butaca Pedro Sánchez", ha assegurat.

Ibarrola ha assenyalat que la moció és "un regal promès al juny i que en ple Nadal rep orgullós el partit hereu dels que tant de mal han fet". "És una fita històrica sense precedents, un abans i un després a la democràcia espanyola. Per primera vegada el Partit Socialista lliura una institució a canvi d'uns vots. Votar Partit Socialista a Pamplona és el mateix que votar Bildu", ha assegurat.

La regionalista ha assenyalat que deixa l'Alcaldia "amb el cap molt alt" i "orgullós del que s'ha aconseguit". "Em dol al cor el grapeig del Partit Socialista amb Pamplona i això estava escrit, matar-nos abans de néixer però malgrat això han tingut, heu hagut, d'atacar-me personalment amb mentides i fal·làcies", ha indicat.

Al debat no hi han intervingut ni Asiron ni la portaveu d'EH Bildu.