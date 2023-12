Aragonès i Pedro Sánchez. Foto: Europa Press

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha apostat perquè es pugui parlar de tot a la taula de diàleg: "A nosaltres no ens agrada el diàleg limitat i condicionat", ha subratllat.

Així s'ha pronunciat en roda de premsa juntament amb la diputada socialista Sílvia Paneque, en resposta a les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defensat que la taula de diàleg abordi el conflicte polític i no altres temes com ara el finançament de Catalunya o un nou Estatut.

"Ha de ser una taula que ens uneixi també en aquelles preocupacions que tenim. Nosaltres creiem que no s'ha de limitar a parlar d'un tema que, a més, sovint divideix, sinó que puguem parlar de tot allò que ens preocupa i afecta els catalans “, ha insistit Romero.

La portaveu socialista ha sostingut que la resolució del conflicte passa per "poder asseure's, dialogar i acordar diferents elements", i ha afegit que el PSC entén aquesta situació d'una manera més global i integral, en ser preguntada per si no desdibuixaria l'objectiu de la taula de diàleg si s'abordessin temes com la sequera o altres que correspondrien a taules bilaterals.

Romero ha assenyalat que l'objectiu del PSC és "normalitzar la situació a Catalunya entre tots els catalans", i per això ha reclamat que es reuneixi la taula de partits, en què també s'hauria de poder parlar de tot, segons ella.

"Hi ha algunes taules bilaterals, però no totes. Hi ha d'assumptes econòmics i la d'infraestructures, no n'hi ha massa més. Potser estaria bé que s'hi pogués parlar d'altres aspectes", ha apuntat en al·lusió a la taula de diàleg.