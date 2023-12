Dolors Feliu, presidenta de l'ANC. Foto: Europa Press

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu , ha assegurat aquest divendres 29 de desembre que la independència “no només és possible, és inevitable quan un poble lluita per la llibertat”.

"Només depèn de nosaltres, ho aconseguirem!", ha exclamat en el seu discurs de cap d'any penjat al compte de X de l'entitat independentista.

A pocs dies que s'acabi el 2023, Feliu ha reivindicat que l'ANC ha recuperat "el pols de la mobilització al carrer i ha mantingut el compromís amb la via unilateral, l'única via per aconseguir la independència".

"Això ens ha portat a ser una entitat incòmoda per a un sector de l'independentisme proper als partits que han canviat d'estratègia, prioritzant altres objectius i investint un president espanyol", ha sostingut.

Segons Feliu, aquest any han deixat clar el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president francès, Emmanuele Macron, que "aquí no ha acabat res, i el Borbó, que Catalunya no té rei".

També ha tret pit de la manifestació de l'11 de setembre, de la commemoració que van fer del sisè aniversari de l'1-O i d'haver exposat "la persecució de l'independentisme i el CatalanGate, l'espionatge amb Pegasus", entre d'altres accions.

Després d'assegurar que actualment s'està en un període històric que no es pot desaprofitar, ha destacat que el 2024 mantindran els seus objectius per assolir la independència, i ha insistit en el projecte d'impulsar una llista cívica a les properes eleccions catalanes com a "nou instrument per a combatre l'immobilisme dels partits”.

"UN NOU EMBAT"



Per Feliu, l'impuls de la llista cívica ha de servir "per fer real un nou embat, on les institucions i la mobilització al carrer vagin juntes, amb decisió i fermesa" per avançar en la independència.

"Un projecte que ha de ser votat pels socis de l'entitat durant el primer trimestre del 2024. És la manera com prenem sempre les decisions", ha sostingut la presidenta de l'ANC, que ha agraït la feina dels socis i els voluntaris de l'entitat.