Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo / @EP

Els grups parlamentaris de Partit Popular i PSOE han presentat aquest divendres 29 de desembre al Congrés dels Diputats la proposició de reforma constitucional de l' article 49 , alhora que han sol·licitat que es tramiti pel procediment d'urgència.

La iniciativa reflecteix que la reforma de l'article 49 de la Constitució espanyola entrarà en vigor el mateix dia de la publicació del seu text oficial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El president del Govern, Pedro Sánchez , i el líder del PP, Alberto Núnez Feijóo , van assolir l'acord per eliminar el terme "disminuït" de la Carta Magna a la reunió que van mantenir el 22 de desembre passat al Congrés dels Diputats. En aquesta reunió, les dues parts van pactar presentar una proposició de llei al Congrés abans de final d'any amb la signatura conjunta de PSOE i PP i celebrar-ne un ple monogràfic sobre el mes de gener del 2024.

Actualment, l'article 49 de la Constitució està redactat així: "Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics als quals prestaran l'atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al gaudiu dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans”.

Les organitzacions de persones amb discapacitat han reclamat la reforma per adaptar la Constitució Espanyola a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat del 2006.

Quan s'aprovi la iniciativa presentada per PP i PSOE, l'article 49 quedarà de la manera següent: "Les persones amb discapacitat exerceixen els drets previstos en aquest Títol en condicions de llibertat i igualtat reals i efectives. Es regularà per llei la protecció especial que sigui necessària per a aquest exercici".

A més, el segon punt del nou article 49 assenyala: "Els poders públics impulsaran les polítiques que garanteixin la pena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles. Així mateix, fomentaran la participació de les seves organitzacions, als termes que la llei estableixi. S'atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat".