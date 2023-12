Arxiu - El cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero (c), i la número dos de la candidatura EU - Podem a l'Alcaldia de Lugo, Ximena Cheda (1d), en arribar a la Praça de Santo Domingo, a 24 de maig de 2023, a Lugo, Galícia (Espanya). - Carlos Castro - Europa Press - Arxiu

El politòleg i cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero, ha discrepat del criteri de l'exlíder del partit Pablo Iglesias i defensa que la militància a Galícia voti sí la coalició amb Sumar per a les eleccions del 18F durant la consulta interna que s'acaba aquest divendres, malgrat a l'oferta "trampa" i "arrogant" del partit liderat per Yolanda Díaz.

A través d'un missatge a la xarxa social 'X', abans Twitter, Monedero ha sentenciat que "res perjudicaria més" el partit, el futur del qual passa ara mateix per les eleccions europees on concorrerà pel seu compte, que s'acusés Podem de " dividir a l'esquerra" a Galícia.

És més, ha desgranat que quatre candidatures de l'esquerra en aquests comicis seria un "fracàs" i que Podem "no pot ni vol desaparèixer de Galícia", i per això pensar en el vot a "un altre partit no pot estar ni en consideració" .

D'aquesta manera Monedero, que va deixar al setembre de dirigir el 'think tank' de Podem (l'Institut República i Democràcia), difereix de la posició mostrada per Iglesias, que ahir va compartir en xarxes socials un editorial de Diario Red, el mitjà que dirigeix , en què es recomana a les bases de Podem Galícia que rebutgin la coalició amb Sumar i demanar el vot al BNG.

"El futur de Podem passa ara mateix per les europees. Res el perjudicaria més per a aquest objectiu que l'acusessin de dividir l'esquerra a Galícia i ser responsable del probable mal resultat que traurà allà l'esquerra", reflexiona l'històric militant de la formació.

SUMAR TORNA A SER "ARROGANT" PERÒ PODEM NO HA MORT



Després, desgrana que Sumar "manca de força" a Galícia i per això ha "hagut de desmantellar el seu portaveu" al Congrés en presentar com a candidata Marta Lois, cosa que denota una "gran desconfiança" en el resultat" i sí evidència" certa desesperació" a Sumar atès que la seva "hipòtesi" que Podem "estava mort" no s'han complert.

Monedero també critica que l'oferta de coalició de Sumar als morats "ha tornat a ser arrogant" i entén que al militant "li demana el cos" expressar "el menyspreu per insistir en la humiliació" cap a Podem, encara que sospita que potser és això que es "cercava" amb una proposta "tan desequilibrada".

Amb això es referia al contingut del preacord que reserva a la formació morada el segon lloc de la circumscripció per la Corunya i el primer per Lugo, així com el tercer d'Orense i el quart per Pontevedra, mentre que Sumar es reserva el primer lloc a Corunya i Pontevedra, amb més possibilitats d'aconseguir escó.

És més, emfatitza que tots els militants a Galícia saben que l'oferta de Sumar "té més de trampa que d'oferta sincera" i que res no hauria de distreure Podem de la tasca "superior", amb independència del resultat el 18F, que és " reorganitzar el partit a Galícia".

LA RESPONSABILITAT DEL RESULTAT DEL 18F HA DE RECAIR EN DÍAZ



"Què és el que més convé al futur de Podem? Votar que sí a l'oferta-trampa de Sumar per evitar distraccions de l'estratègia que s'ha marcat al full de ruta (del partit), continuar treballant per crear partit , tenir el front molt alt perquè se'ls haurà donat l'última oportunitat a Sumar de demostrar el que val o no val, i preparar-se perquè Podem pugui dir al conjunt del país a les europees el que realment pesa. Avui, per tant, és un dia de fer política. I això es fa votant Sí a la consulta gallega", argumenta.

D'aquesta manera, Monedero ha destacat que per a aquests comicis ha de "correspondre en exclusiva a Yolanda Díaz retre comptes del que passi a Galícia", "sense que ningú torni a recórrer al socorregut "la culpa és de Podem".

Mentrestant, la candidatura 'oficialista', que lidera Isabel Faraldo i que compta amb el coordinador de Podem Galícia, Borja San Ramón, ha destacat que les últimes hores ha rebut el suport a les primàries en aquest últim dia de votacions.

Entre les persones que recolzen Transformar Galicia, hi ha la coordinadora de Podem Andalusia i diputada, Martina Velarde; l?exdiputada i exdirectora de l?Institut de la Joventut, María Teresa Pérez, i el diputat i coordinador de Podem Múrcia, Javier Sánchez Serna.

A més, Transformar Galicia subratlla que aquest suport se suma al "suport expressat" per Ione Belarra i Irene Montero, que "van difondre el vídeo" de presentació de la candidatura, així com es completen, reivindiquen, amb els comentaris de "suport" de dirigents com l'exeurodiputada Estefania Torres o l'ex jemad i director de l'Institut República i Democràcia, Julio Rodríguez.