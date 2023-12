La Generalitat. Foto: Europa Press

2023 arriba al final i, per tant, és moment de fer el resum i el recull de les informacions que han marcat l'agenda dels darrers 12 mesos.



Aquest dissabte 30 de desembre, Catalunya Press fa balanç del que ha passat en clau política a Catalunya entre el gener i el desembre d'aquest any. Com és habitual, ha estat un any intens.

CANVI DE RUMB POLÍTIC A BARCELONA, GIRONA I TARRAGONA

Les eleccions municipals del maig es van saldar amb el canvi de color polític a 3 de les 4 capitals de Catalunya. Barcelona, Girona i Tarragona van veure com darrere els comicis canviaven les vares de l'alcaldia.

A Barcelona l'etapa dels comuns va acabar en detriment del socialista Jaume Collboni, a Girona un pacte va donar el càrrec a Lluc Salellas, de Guanyem, mentre que a Tarragona el socialista Rubén Viñuales va posar fi a l'era d'Esquerra Republicana.

MARAGALL I TRIAS, DOS HISTÒRICS, DIUEN ADEU

2023 també passarà a la història com el darrer any en què dos històrics de la política barcelonina i catalana, Xavier Trias i Ernest Maragall, van ser servidors públics.

Després de les eleccions municipals a Barcelona es va començar a especular amb les sortides, que finalment s'han certificat a finals de l'any. Tant l'exalcalde com l'exconseller deixen un llegat polític considerable.

L'AMNISTIA, PROTAGONISTA POLÍTICA DEL 2023... I EL QUE QUEDA

La llei d'amnistia, que empararia els condemnats pels fets del referèndum del 2017, ha estat una cosa que ha ocupat l'actualitat política, catalana i espanyola durant tot l'any.

El seu abast ha estat una clau en les negociacions entre Junts i Esquerra Republicana amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. Cal veure, doncs, com s'aplica.

El 12 de desembre passat el Ple del Congrés dels Diputats va donar llum verda a tramitar-la, per la qual cosa seguirà sent notícia quan estrenem (i avanç) 2024.

PUIGDEMONT ES QUEDA SENSE IMMUNITAT

A ple estiu, a principis de juliol, va sortir la resolució del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) confirmant la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat a Carles Puigdemont.

El líder de Junts havia presentat un recurs contra la decisió de l'Eurocambra de suspendre la seva immunitat europarlamentària.

LAURA BORRÀS, CONDEMNADA I INHABILITADA

Un altre dels càrrecs de la formació hereva de Convergència que ha estat protagonista ha estat Laura Borràs. A finals de març va ser condemnada a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes.

Se li va retirar l'escó del Parlament i el càrrec de presidenta el va ocupar, provisionalment, Alba Vergés fins que es va designar de manera definitiva Anna Erra.

CLARA PONSATÍ TORN A CATALUNYA... I ÉS DETINGUDA PELS MOSSOS

2023 també serà recordat com l'any en què Clara Ponsatí, que va ser Consellera d'Ensenyament fins a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, va tornar a Catalunya.

Va ser el 24 de juliol passat, quan va ser arrestada pels Mossos a Barcelona, encara que poc després va ser posada en llibertat, denunciant que l'arrest va ser "il·legal".

S'ACORDA EL TRASPÀS DE RODALIES

En el marc de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, la Generalitat (que ocupa ERC en solitari) va aconseguir una mica demandat llargament: el traspàs de la gestió de Rodalies a l'administració catalana.

Alguns treballadors van convocar una vaga dies després de l'anunci per la incertesa que els generava les possibles repercussions de l'acord.

REGULACIÓ DELS PISOS TURÍSTICS

La darrera gran llei aprovada pel Parlament també és la que ha estat més tardona. El Govern i el PSC, el principal partit de l'oposició, van accedir a tramitar el Decret llei mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic com a projecte de llei per poder modificar el text a través d'esmenes.

Els socialistes van introduir mesures com ara limitar a 140 els municipis on serà obligatòria una llicència.