El 62,36% dels inscrits de Podem Galícia ha rebutjat concórrer en coalició amb Sumar per a les eleccions autonòmiques del 18 de febrer, davant del 36,25% que sí que apostava per anar junts als comicis. EP

Així es desprèn dels resultats difosos aquest dissabte al matí de la consulta a les bases que la direcció de Podem Galícia va desplegar aquest dijous i divendres, on han participat 2.513 inscrits per pronunciar-se sobre si avalar o rebutjar aquesta confluència electoral amb la formació que lidera Yolanda Díaz, guanyant de manera clara la segona opció.



En concret, 1.567 inscrits han votat en contra d'unir-se electoralment amb Sumar sobre 911 que sí que advocaven per una llista conjunta.



D'aquesta manera, es frustra la unitat de l'esquerra que s'havia intentat forjar per a aquesta cita electoral entre Sumar, Podemos i IU. Així, els militants de Podem Galícia es mostren contraris a una aliança electoral amb el projecte de Yolanda Díaz, en línia amb la ruptura a nivell estatal que ja es va produir al Congrés, quan els morats van sortir del grup Sumar i se'n van anar al Mixt.



ESGLÉSIES VA APOSTAR PEL NO



La direcció estatal de la formació morada va marcar distàncies sobre aquest preacord i va especificar que Podem Galícia té autonomia i que serien els inscrits els que decidirien si era bo o dolent.



No obstant, figures històriques lligades al partit sí que van marcar opinió sobre el criteri que havia de prevaler a la consulta. Així, l'exlíder del Podem Pablo Iglesias va recomanar en una editorial de Diario Red, el mitjà que dirigeix, rebutjar la coalició amb Sumar i demanar el vot per al BNG.



Mentrestant, el cofundador del partit Juan Carlos Monedero diferia d'Esglésies i defensava votar sí a concórrer amb Sumar a les eleccions gallegues per no fracturar l'esquerra, malgrat que la seva oferta a Podem era "arrogant" i una "trampa"



Aquest escenari fa que la formació hagi de decidir ara si concorre en solitari a les eleccions del 18J i competeix amb Sumar. Sectors de la formació autonòmica són partidaris en principi que Podem sigui present en aquestes eleccions.



El coordinador autonòmic de Podem Galícia, Borja San Ramón, ja ha donat pistes sobre això en escriure en xarxes socials que les bases a Podem són les que manen i que la consulta mostra que el partit ha d'anar en coalició amb la formació ecologista Alianza Verde a aquestes eleccions. "És moment de ser conseqüents i seguir el full de ruta marcat per la nostra militància", ha desgranat.



LA LLISTA OFICIALISTA, LA MÉS VOTADA



Les bases de Podem Galícia també s'han dictaminat sobre les primàries per triar la candidatura als comicis i el cap de llista, on s'ha imposat amb un 41,66% dels vots la llista oficialista 'Transformar Galicia', encapçalada per l'exregidora de la Corunya Isabel Faraldo, sobre la llista crítica 'Rexurdir Galicia' que aconsegueix un 34,66% del suport de les bases de l'organització. En aquest cas hi ha hagut un volum important de vot en blanc, en concret, un 23,68% del vot final.



El preacord que s'havia forjat reservava per als morats el segon lloc de la circumscripció per la Corunya i el primer per Lugo, així com el tercer d'Ourense i el quart per Pontevedra, mentre que Sumar es queda amb el primer lloc a la Corunya i Pontevedra, amb més possibilitats d'aconseguir escó.



A més, es deixava a Sumar el cap de llista, en aquest cas Marta Lois, així com la marca electoral i el portaveu parlamentari del futur grup parlamentari. I unit a això s'explicitava el compromís de Podem de romandre en aquest grup tota la legislatura, després de la fractura a nivell estatal al Congrés.