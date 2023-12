La líder de Sumar, Yolanda Díaz, intervé durant la presentació de la candidatura de Sumar Galícia per a la Presidència de la Xunta, a l'Hotel Porta do Camiño, el 27 de desembre de 2023, a S

Sumar ha lamentat la decisió de les bases de Podem Galícia de rebutjar el preacord de coalició electoral per a les eleccions del 18 de febrer i ara se centra a aconseguir ser clau per al canvi polític en aquesta comunitat.



"Vam lamentar la decisió. Nosaltres hem fet el que havíem", han traslladat fonts de Sumar a Europa Press, després de conèixer que el 62,36% de la militància del partit morat s'ha oposat a una llista conjunta amb Sumar a aquesta cita electoral.



Des de la formació que lidera Yolanda Díaz han emfatitzat que hi ha una "oportunitat històrica" el 18F per "treure Galícia de la paràlisi" i que "corri l'aire a la Xunta", en referència a l'objectiu de desbancar el PP del govern autonòmic.

Per tant, des de Sumar han proclamat que ja es bolquen a la contesa electoral. "Nosaltres estem a això i només a això", han emfatitzat per girar full després de la decisió de Podem Galícia.



PODEM PROCLAMA QUE CONCORRIRÀ A LES ELECCIONS

Tot i això, la militància de Podem Galícia ha expressat la seva negativa a una confluència de forma majoritària i tant el coordinador autonòmic, Borja San Ramón, com la líder estatal del partit, Ione Belarra, han assegurat que els morats estaran presents en els comicis gallecs, coalitzats amb el partit ecologista Alianza Verde.



La direcció estatal de la formació morada va marcar distàncies sobre aquest preacord i va especificar que Podem Galícia té autonomia i que serien els inscrits els que decidirien si era bo o dolent.