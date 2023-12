El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que “hi ha una operació que pretén convertir Espanya en una república confederal”, encara que creu que això no passarà.

En una entrevista el programa 'Converses de Cope Catalunya i Andorra' recollida aquest dissabte per Europa Press, ha avisat que "quan hi ha una operació tan agressiva, surten elements de l'extrema esquerra i de l'extrema dreta, uns intentant restar atribucions al Rei i altres imposant-li atribucions que no són seves".

Ha assenyalat que Espanya es troba en un "procés espanyol" i ha analitzat que aquest acabarà com el català, amb decadència, desprestigi institucional, ruptura de la convivència i de la seguretat jurídica, en les seves paraules.

Sobre un possible avenç electoral a Catalunya, ha afirmat que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, "farà el que li sembli, ja que en aquesta nova etapa té el socialista Salvador Illa com a majordom".

Pel que fa a la sequera a Catalunya, Fernández ha criticat que portar aigua en vaixells i el Pla Hidrològic Nacional el 2008 “era terrorisme ecològic i ara és imprescindible”.