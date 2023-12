L´accés al Congrés dels Diputats. Foto: Congrés

ELECCIONS ANTICIPADES

Els mals resultats a les eleccions municipals van portar el president del Govern central, Pedro Sánchez, a anticipar les eleccions.

La victòria en nombre de vots va ser per al PP, però aviat es va veure que el nombre de vots no seria suficient perquè els populars poguessin governar. De fet, la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, celebrada a finals de setembre, no va prosperar.

Això feia girar l'escenari cap a una eventual investidura de Sánchez o una repetició electoral, que hauria tingut lloc a principis del 2024.

SÁNCHEZ PACTA I REPETEIX MANDAT

Tot i això, això no serà necessari, ja que Pedro Sánchez va aconseguir els suports suficients (fins i tot més dels necessaris) per seguir a la Moncloa.

Els acords amb totes les forces del Congrés, excepte PP, Vox i UPN, van garantir el PSOE 4 anys més al capdavant de l'executiu.

MOCIÓ DE CENSURA FALLIDA DE VOX

Pel que fa a la vida al Congrés, abans de les eleccions, al març, Vox va presentar una moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez.

El partit ultradretà va presentar com a candidat a l'economista Ramón Tamames, però la seva moció no va prosperar... fins al punt que només va aconseguir els vots dels membres de la formació i d'un diputat del grup mixt.

LLEI D'AMNISTIA

Però si hi ha una qüestió que ha monopolitzat el debat parlamentari a Espanya, ha estat la llei d'amnistia. Després de mesos de debat, aquesta legislació va ser clau en els acords entre el PSOE i els grups independentistes catalans per a la investidura de Pedro Sánchez.

Sens dubte, la qüestió de l'amnistia (i el seu abast) continuarà marcant l'agenda política a l'àmbit estatal durant l'any 2024.

LLEI DEL NOMÉS SÍ ÉS SÍ

No obstant això, a l'hemicicle també s'ha parlat llarg i estès de la reforma de la legislació coneguda com a llei del només sí és sí.

Els canvis introduïts a la norma suposen elevar el càstig fins a 2 anys de presó respecte al text impulsat pel Ministeri d'Igualtat.

CRISI SUMAR-PODEMOS

En clau d'esquerra, el 2023 ha significat l'eclosió de Sumar i una caiguda de Podemos. Molts dirigents (i militants) de la formació morada han decidit anar-se'n a la coalició impulsada per Yolanda Díaz, abandonant el partit.

De fet, a principis d'aquest mes de desembre, Podemos va anunciar que no formaria part del govern (després de l'acord del PSOE i Sumar) i que els seus diputats formaran part del grup mixt aquesta legislatura.

CIUDADANOS NO ES PRESENTA A LES ELECCIONS

Però la crisi no només s'ha viscut a les files d'aquest partit d'esquerres. Ciudadanos també ha tingut un 2023 complicat, amb diversos càrrecs abandonant la formació, i amb el partit anunciant que no concorria a les eleccions al Congrés del 23 de juliol.

La decisió va generar crítiques en figures importants de la formació taronja, com Edmundo Bal.

BATET, ARRIMADAS, GARZÓN I ESPINOSA DE LOS MONTEROS DEIXEN LA POLÍTICA

2023 també serà l'any recordat per diverses renúncies definitives de polítics amb llargues trajectòries a l'activitat i al servei públic.