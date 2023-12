Descarta que hi hagi xocs entre el Poder Executiu i el Judicial a Espanya. EP

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que "no existeix" lawfare a Espanya i ha afegit textualment que els jutges espanyols compleixen els deures amb estricte acatament a l'ordenament jurídic en paràmetres d'independència i imparcialitat.

En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha descartat que hi hagi xocs entre el Poder Executiu i el Judicial a Espanya i ha assenyalat que aquest últim és "la base de l'Estat de dret".

En preguntar-li si creu que és un excés o forma part de la instrucció que el jutge de l'Audiència Nacional consideri que la causa de Tsunami és terrorisme, ha respost que les resolucions judicials hi són per respectar-se però ha assenyalat que quan les causes "no estan definitivament jutjades, encara cal ser més cautelosos en la valoració".

Respecte al pacte migratori europeu, ha apuntat textualment que ajudarà que circumstàncies transitòries complexes, com la que es viu a les Canàries, "s'abordin d'una manera coresponsable per part de la Unió Europea (UE)".

"ÉS UN PAS ENDAVANT"



"És un pas endavant perquè abans no hi havia res: tenim un pacte migratori en què per primera vegada es parla de solidaritat. I amb escrupolós respecte als drets humans", ha defensat, i ha assegurat que ha estat una de les prioritats del Ministeri de l'Interior durant la presidència espanyola de la UE.

Preguntat pels 2.000 euros que haurà de pagar un país per cada persona que no aculli, ha puntualitzat que aquells països que no puguin assumir el compromís de reubicació de migrants, assumiran “una altra forma col·laboració, que és finançant projectes que afavoriran la lluita contra les màfies a tercers països".

REFORMA DE LA 'LLEI MORDASSA'



Marlaska ha afirmat que la reforma de la 'llei mordassa' és un "objectiu prioritari, però sempre conjugant un equilibri entre la defensa dels drets fonamentals amb una garantia imprescindible perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat facin la seva feina".

Sobre la petició d'escorta a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar que Interior tramitaria, ha explicat que s'ha demanat un informe a l'Advocacia de l'Estat i que hi són "pendents de rebre'l".

En preguntar-li per què ho torna a demanar si a l'agost del 2018 ja es va demanar un informe a l'Advocacia pel mateix assumpte i va defensar que no procedia, ha respost que els informes "han de ser actualitzats o ratificats si escau, però sempre acompanyat el moment de la petició”.

PREFECTURA DE LA POLICIA NACIONAL



El ministre ha assegurat textualment que no li consta que s'estigui demanant el traspàs de la Prefectura de Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona: "Jo diré una cosa important: no és sobre la taula, ni de bon tros", ha apuntat.

"Els edificis on es van cometre delictes execrables aquests 40 anys estan sent resignificats per tots els funcionaris públics; siguin guàrdies civils, policies nacionals o funcionaris civils de l'Estat, que estan treballant amb escrupolós respecte als drets humans ia les llibertats fonamentals", ha defensat.

Sobre l'entrada de Romania i Bulgària a l'espai Schengen, ha celebrat que és "una gran notícia i suposa la culminació a un gran treball de la presidència espanyola, que havia situat entre les prioritats el pacte migratori i la plena incorporació" d'aquests països al espai.