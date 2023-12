Al Congrés hi ha "una política centrada en els privilegis de la casta d'intocables separatistes". EP

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha reivindicat una "política útil, pragmàtica i sense identitarismes absurds" per al 2024, i ha apuntat que l'objectiu de Cs per al nou any és consolidar l'espai de centre i de llibertat a Espanya.

"Consolidant aquest espai garantirem que la veu de la raó no quedi ofegada pels crits d'un bipartidisme ostatge dels extrems", ha afirmat aquest diumenge en un missatge amb motiu del cap d'any.

Ha assenyalat que el 2023 passarà a la història com l'any en què el PSOE "va abraçar els postulats de Puigdemont i Junqueras i fent de la necessitat virtut, com va dir Sánchez, va atorgar l'amnistia per als colpistes, va validar el relat independentista de demòcrates i repressors".

També ha subratllat que el PSOE "va acceptar la persecució de jutges i fiscals, va trencar la igualtat entre espanyols per donar més als que més roben, va acceptar mediadors per humiliar Espanya, va acceptar imposicions lingüístiques dels que persegueixen l'espanyol a Catalunya i ara negocia un proper referèndum de secessió en taules opaques amb els que volen trencar Espanya".

ELECCIONS EUROPEES I CATALANES



Segons ell, a Catalunya 'el procés' "ha estat presidit pel populisme, la mentida i la polarització", i ha lamentat textualment que amb l'arribada del procés al Congrés tenen assegurada una política centrada en els privilegis de la casta d'intocables separatistes i la continuïtat de Pedro Sánchez.

"És responsabilitat dels polítics no seguir el 2024 arrossegant-se pel pendent de la inutilitat i la divisió", ha afegit.

Ha assenyalat que Cs concorrerà a les eleccions europees i catalanes amb el propòsit d'abandonar "els interessos de la casta d'intocables i els extrems ideologitzats".