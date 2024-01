L'expresident de la Generalitat. Foto: Europa Press

La Fundació Nord , una entitat que "impulsa la transformació digital de la societat organitzant cursos de formació i especialització, estudis, xerrades i activitats", segons explica a la seva pàgina web, podria ser una eina al servei del Consell per la República de Carles Puigdemont.

Aquesta seria la hipòtesi amb què treballa la Guàrdia Civil, que en un sumari apuntaria que l'entitat s'hauria creat per desenvolupar un entorn virtual per a una eventual república catalana. El document, al qual ha tingut accés Vozpópuli , determina que l'entitat sense ànim de lucre va actuar per aconseguir contractes i una subvenció de fins a 5.000 euros amb ens afins a l'independentisme.

Per a l'Institut Armat hi ha sospites que la fundació seria un instrument més a les mans del Consell per la República tant per a la recerca de talents per participar en eines informàtiques que col·laborin amb la instauració de l'e-República, com per ser usada com a mitjà de finançament daquests projectes.



La seva funció seria col·laborar en la creació de la república digital, un dels objectius del Consell per la República.