Peu de Foto: Desenes de persones celebren l'entrada de l'any nou al carrer Ferraz, a 1 de gener de 2024, a Madrid

Firma: Diego Radamés / Europa Press

En la primera anàlisi creuen els seus experts que aquest comportament "pot estar inclòs dins d'un delicte d'odi i no de la llibertat d'expressió" i li ha endossat una pregunta al líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo.



A través de twitter el PSOE, en un relat comunicatiu afirma que "està estudiant totes les vies legals" contra els participants, organitzadors i presentadors de la retransmissió que es va fer de la protesta a un canal de Youtube.

Al costat de la seu socialista de Ferraz alguns dels participants, aclamats pels assistents, van penjar un ninot que van identificar amb el president del Govern, Pedro Sánchez i el van colpejar i van apallissar fins a trencar-lo

Pel PSOE "els fets, els comentaris abocats en la retransmissió i tot en conjunt" respon al que ha vingut "avisant des de fa molt de temps: «Hi ha partits polítics i organitzacions de tota mena que estan instal·lant l'odi a la societat espanyola i els demòcrates hem de posar peu a paret” .

"Sabem -afegeix el PSOE al seu comunicat- que VOX i les seves organitzacions satèl·lits no només no condemnen, avalen aquest tipus d'actes, però ens agradaria saber què opina el Partit Popular, el Sr. Feijóo o la Sra. Ayuso. Volem saber què opinió té un partit que s'autodenomina 'd'Estat'. Quan no es condemna, se n'és còmplice".

Els convocants, l'organització Revuelta, ho expliquen així a la mateixa xarxa social: "Després de les 12 campanades, dues manifestants van penjar una pinyata gegant del colpista Pedro Sánchez, que havia passat els habituals controls policials a les entrades a Ferraz, farcida de torrons per a copejar-la. Fi de la història". L'entitat convocant assegura que l'emissió en directe va ser seguida per "més de 100.000 espectadors al canal de l'organització" i "més de 200.000" en un mitjà de comunicació digital.



ELS VEÏNS DE LA MERIDIANA DE BARCELONA SUPORTAREN 850 DIES DE CORTS DE TRÀNSIT

A Catalunya un cas similar al de Ferraz es va produir durant anys en una de les artèries de Barcelona, l'Avinguda Meridiana on un petit d'independentistes va fer un tall diari de la via fins que el president, Pere Aragonès, va decidir posar-hi fi el febrer del 2022.

D'aquesta manera el Departament d'Interior de la Generalitat va acabar amb un cop de plom amb els talls diaris protagonitzats per molt poques desenes d'activistes independentistes a la Meridiana de Barcelona.

Des que es va fer pública la sentència condemnatòria, a l'octubre del 2019, als líders independentistes unes poques desenes de persones -que van formar el col·lectiu Meridiana Resis- es van concentrar diàriament a la Meridiana i van tallar aquesta artèria d'entrada i sortida de la ciutat causant un caos circulatori i perjudicis a veïns i comerciants. Tot i les molèsties, dirigents polítics com la presidenta del Parlament de llavors, Laura Borràs, va anar en suport d'aquestes protestes

Després que l'Ajuntament de Barcelona, amb informes de la Guàrdia Urbana, sol·licités amb insistència al Departament d'Interior de la Generalitat diverses vegades que posés fi a aquesta protesta. La Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior va acordar el canvi de lloc i ho ha comunicat a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que és qui convocava la protesta diàriament.

Van ser 850 dies de permissivitat per part de la Generalitat, és a dir, 30 mesos de talls i "incivisme" a Meridiana i Fabra i Puig, d'una Generalitat que va acabar atenent la crida de veïns, comerciants i eixos comercials. Davant de la fi de la permissivitat, l'ANC va emetre un comunicat en què denunciava que "Interior vol limitar al màxim el resultat d'una protesta justa i emparada en els drets fonamentals". L'entitat independentista va insistir que calia protegir la protesta en lloc de “limitar-la”.

Aquests són les dues bares de mesurar les protestes als carrers segons qui les convoqui.