EuropaPress 5661786 desenes persones celebren entrada anus nou carrer ferraç gener 2024 madrid

El PSOE està analitzant els vídeos de la retransmissió del comiat de l'any al carrer Ferraz de Madrid, on hi ha la seu nacional dels socialistes, per decidir quines accions legals efectua, segons han indicat fonts del partit.

A més, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha carregat contra el PP en assenyalar que és "incapaç" de condemnar uns actes que considera "repulsius".

Els socialistes ja havien apuntat prèviament que els actes de la nit de Cap d'Any podrien constituir un delicte d'odi, després que diversos dels concentrats a Ferraz apallissessin un ninot penjat d'una corda que representava el president del Govern, Pedro Sánchez.

Al partit estan analitzant al detall tots els vídeos d'aquella nit, tant la retransmissió oficial de les campanades de cap d'any amb la seva seu que van emetre diversos mitjans de comunicació, com la resta de vídeos en què apareix el ninot de Sánchez, una pinyata amarrada per una corda en un semàfor que diversos assistents van colpejar amb pals.

La concentració per prendre el raïm a Ferraz va ser convocada per l'organització Revuelta i va reunir unes 300 persones que van protestar contra el PSOE i la Llei d'Amnistia que beneficiarà els involucrats en el procés, en la mateixa línia de les manifestacions de repulsa que es han fet a Ferraz des de fa setmanes.

Al PSOE assenyalen que hi ha molts vídeos que han d'analitzar abans de decidir el pas següent. Des del partit ja avisaven que estan estudiant totes les vies legals que afectin tant els participants a la manifestació com els organitzadors i els presentadors del canal oficial, que també van abocar insults contra el president del Govern.

"Més a prop d'energúmens violents que del PSOE"



Els socialistes també han llançat retrets al PP després dels darrers actes a Ferraz i li ha demanat una condemna rotunda. En aquest sentit, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts i membre de l'Executiva socialista, Félix Bolaños, ha tornat a qüestionar el PP si se sent "més a prop d'energúmens violents" o del PSOE.

Així ho ha assenyalat en un missatge a la xarxa social X en què li repeteix la mateixa pregunta que va llançar al PP fa dues setmanes durant la sessió de control al Govern al Congrés.

Entre aquests fets el PP ha afirmat que no li "agrada" el que va passar a la nit de Cap d'Any de Ferraz, tot i que ha recordat als socialistes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha estat objecte d'atacs similars com la crema de ninots amb la imatge.

A més, des de Gènova retreuen al PSOE que es mostri "indignat per una pinyata amb la cara" de Sánchez però no li sembli malament "a nivell penal" que es "cremin fotos del Rei o la bandera d'Espanya".

A continuació ha respost la vicepresidenta Montero, que ha retret al PP que sigui "incapaç de condemnar" els actes "repulsius" de Ferraz en què es va insultar de manera greu Sánchez, segons ha denunciat en un missatge a les xarxes socials.

"El PP ha lligat la sort a la de l'extrema dreta i ja és incapaç de condemnar actes repulsius com els que es van viure a Ferraz, on es va insultar de manera greu el President del Govern", ha escrit.