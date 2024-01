Muntatge: CatalunyaPress

Unes cent persones es van congregar a Ferraz aquest passat dilluns 1 de gener per protestar contra el president del Govern, Pedro Sánchez , a qui van dirigir diversos insults. De fet, fins i tot van crear un ninot a gran escala al qual van apallissar i van penjar entre crits i càntics ofensius.

La Policia Nacional va estar present per controlar que la manifestació no se n'anava de les mans. Tot i això, en algun moment va haver de treure la porra 'de passeig' i els pacífics manifestants van rebre. A les xarxes socials s'ha viralitzat el vídeo d'una dona que apareix acusant els agents d'autoritat d'haver trencat el menisc.

“ La Policia Nacional, sense cap motiu ni cap raó, m'ha trencat el menisc ”, professa diverses vegades, entrant en un bucle que ha sorprès els usuaris de les xarxes socials.

A continuació, podeu veure les imatges que ha publicat el youtuber d'ultradreta Infovlogger:

Els usuaris de X - abans conegut com a Twitter- no han desaprofitat l'ocasió per riure's del moment i convertir-lo en un autèntic meme. "Jo abans era un aventurera com tu, però un dia em van trencar el menisc", diu un.

També hi ha qui parla de la seva vestimenta: "Per què la senyora va vestida com un extra de The Revenant? Acaba de caçar un ós?". I també han tret semblants cinematogràfics: "Semblen trets d'una pel·lícula de Torrente", afirma un altre tuiter.

Altres usuaris han decidit afegir més fantasia a aquest vídeo en acompanyar-lo amb música. Així, han creat una nova cançó viral:

A més, moltes persones han qüestionat la veracitat de les declaracions de la dona, ja que el trencament de menisc és un procés que produeix molt de dolor i que li hauria impedit seguir a la manifestació. De la mateixa manera, ha sorprès que la senyora s'autodiagnostiqui sense haver acudit a l'hospital: "Vull saber quina màquina de ressonàncies magnètiques portàtil porta aquesta senyora", ha afirmat un usuari a X.