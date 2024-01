Fitxer - Daniel Sirera, en una imatge de fitxer.

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha insistit aquest dimecres a limitar a "un cafè entre regidors" la reunió mantinguda amb Junts al mes d'agost a Barcelona i no ha aclarit si el líder de la seva formació, Alberto Núñez Feijóo , estava assabentat de la trobada perquè "els regidors generalment no criden a Gènova per dir que prendran un cafè".

El regidor del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha confirmat que es va reunir amb Junts la primera quinzena d'agost, després de les eleccions generals del 23J, per explorar el suport a la investidura de Feijóo, però que el que la formació independentista va demanar a els populars, amnistia i referèndum d'autodeterminació a Catalunya, "era impossible d'acceptar".

En roda de premsa des de la seu nacional del PP, Tellado ha recalcat que la reunió no ha estat "una negociació", sinó "un cafè" entre Sirera, un regidor de Junts i un diputat nacional del partit de Carles Puigdemont. "Una trobada, un cafè", després del qual el també portaveu popular a Barcelona va escoltar les propostes de Junts i només va poder "traslladar-les" perquè "van evidenciar" que no era possible "cap tipus de conversa" perquè les "exigències" eren "inconstitucionals i il·legals".

Sobre si Feijóo era coneixedor de la reunió, Tellado s'ha limitat a respondre: "era un cafè entre dos regidors d'un ajuntament i generalment els regidors dels ajuntaments no truquen a Gènova per dir al president que prendran un cafè", ha dit.

"CADASCUN TÉ LA SEVA AGENDA"

A més, requerida per la presumpta trobada que el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, hauria mantingut amb Junts també després dels comicis generals, el portaveu popular al Congrés s'ha limitat a assenyalar que ell ho desconeix i que " cadascun és amo de la seva agenda", però ha subratllat que els "polítics mantenen contactes amb altres polítics en actes públics, socials o institucions, reunions formals i informals" que "cal veure amb normalitat".

Tellado també ha insistit a reclamar al PSOE "explicacions" de les seves negociacions amb el partit de Carles Puigdemont i si portava "des del març" negociant el suport de Junts en una investidura de Pedro Sánchez. En aquesta línia, creu "una broma de mal gust" que el PSOE els demani transparència als contactes amb Junts.

MANTENIR-SE EN EL PODER



D'altra banda, s'ha mostrat convençut que Sánchez "farà tot el que estigui al seu abast per mantenir-se al poder", inclosa la celebració d'un referèndum d'independència com anhelen els independentistes catalans.

Tellado ha assegurat que al PP li dóna "molt poca seguretat qualsevol comunicació" respecte a aquesta qüestió per part del PSOE ja que "generalment ens tenen acostumats a fer el contrari del que diuen que faran".

"L'única esperança", ha afegit el portaveu popular, és que Sánchez, "a més d'haver enganyat tots els que l'han votat, també hagi enganyat els seus socis de govern, prometent-los coses que finalment no complirà".

Precisament, segons la seva opinió, el fet que el president del Govern estigui fent ara coses que va dir que no faria abans de les eleccions del 23 de juliol explica el "greu desgast" que està patint el PSOE als sondejos. "Tot el que està fent el Partit Socialista en aquests moments està fent malbé la seva imatge pública i la seva credibilitat", ha insistit.

Pel que fa a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Tellado ha dit que el seu partit té "la sensació" que Sánchez no vol renovar-lo sinó "controlar-lo" i "el que menys el preocupa és despolititzar" el sistema d'elecció dels jutges.

Amb tot, ha deixat clar que el PP està disposat a parlar si és per a aquesta despolitització, sempre en presència de la Comissió Europea. "Si Pedro Sánchez vol fer un paripé amb el Partit Popular per justificar els seus pactes amb tots els partits antisistema, que no comptin amb nosaltres", ha recalcat.