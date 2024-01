@EP

Vox ha registrat aquest dimecres la seva esmena de totalitat amb text alternatiu a la llei d'amnistia , en què torna a proposar il·legalitzar partits que amenacin la unitat d'Espanya i l'ordre constitucional i la creació d'un nou tipus delictiu per castigar les persones que negociïn amb processats o "sostrets" de la Justícia per delictes contra la Constitució , entre altres.

El partit de Santiago Abascal ja ha fet aquestes propostes en el passat, advertint dels perills de "posar la governabilitat d'Espanya al servei dels que pretenen trencar la unitat de la nació", segons ha informat la formació. De fet, la il·legalització dels partits "separatistes" s'ha arribat a debatre a les Corts, Vox no ha aconseguit el suport de la resta de formacions. "Vox manté aquesta reivindicació defensada únicament per nosaltres durant anys", insisteixen.

Els d'Abascal també inclouen els processats o "sostrets" per delictes relacionats amb l'ordre públic, la traïció i la independència de l'Estat i la pau i la defensa nacional. Així, l'esmena proposa que aquests delictes siguin catigats amb penes que van des dels sis als deu anys de presó, a més d'una inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de sis anys.

REFERÈNDUMS IL·LEGALS I TRAICIÓ



També proposa una reforma del Codi Penal per incrementar penes relacionades amb els referèndums il·legals que atemptin contra la unitat i la integritat nacional. En aquesta línia, exigeix la prohibició dels referèndums sobre la integritat territorial d'Espanya i, a la Llei Orgànica del Règim Electoral General, promoure la prohibició explícita dels referèndums que afectin la integritat territorial d'Espanya.

Així mateix, suggereix un enduriment penal en els casos d'ultratges a Espanya i els seus símbols i dels delictes de traïció per part de membres del Govern, la recuperació de la sedició i la pèrdua de la nacionalitat per als delinqüents l'origen dels quals no sigui espanyol.

"No només ataquem l'amnistia en si, sinó que combatem tots els elements que el Govern està utilitzant per perpetrar aquest cop d'Estat des de la mà de la Moncloa", ha resumit el portaveu adjunt del grup parlamentari de Vox al Congrés, José Maria Figaredo.