L'home citat aquest dimecres per la Policia Nacional per la seva possible relació amb la protesta durant la nit de Cap d'Any a la seu del PSOE de Ferraz en què es va apallissar un ninot del president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat en arribar a les instal·lacions policials que ell es va limitar a fer "un favor" a Revuelta , una organització de l'òrbita de Vox .

Aquest home, Antonio Martínez, ha comentat breument abans d'accedir al Complex de Moratalaz --que va abandonar mitja hora després amb cotxe-- que ell no havia organitzat la protesta de la nit de Cap d'Any a Ferraz. Segons ell, es va limitar a fer "un favor" a Revuelta, l' organització a l'òrbita de Vox , i va ser això el que va fer.

La Policia Nacional va posposar de dimarts 2 de gener aquest dimecres --tres dies després de la polèmica-- la seva presa de declaració al Complex de Moratalaz, on havia estat citat pels agents de la Brigada Provincial d'Informació de la Prefectura Superior de Madrid.

La citació es va comunicar hores després que càrrecs i ministres socialistes denunciessin que la protesta a Ferraz hagués inclòs una pinyata del president Pedro Sánchez, que va ser penjada i apallissada per diversos dels manifestants. El PSOE va assegurar que estudiava presentar una denúncia per un possible delicte d?odi, que encara no ha formalitzat.

CITAT EL QUE VA ORGANITZAR LA COL·LECTA

La concentració del "raïm a Ferraz" va congregar unes 300 persones, segons ha informat la Delegació del Govern de Madrid. Fonts d'aquesta institució han assenyalat que aquesta protesta va ser comunicada per un particular, sense precisar-ne el nom, ja que en aquesta comunicació no constava la seva vinculació amb cap entitat o plataforma.

Revuelta , una organització juvenil a l'òrbita de Vox, va anunciar la convocatòria a la xarxa social X (abans Twitter) fa més de tres setmanes i va demanar als seus seguidors fer "un donatiu per ajudar l'organització de l'esdeveniment". El missatge estava acompanyat d'un enllaç per a la recaptació de fons, l'objectiu del qual se situava en 10.000 euros.

La persona que va organitzar la recaptació s'identificava amb el nom d' Antonio Martínez , segons podia veure's a la web, i ho va fer en nom d'ASOMA España, encara que no incloïa més detalls. Aquesta persona és la mateixa que aquest dimecres ha anat a les dependències policials de Moratalaz.

A l'exposició de motius per dur a terme la col·lecta, Antonio Martínez, que diu que té 58 anys, lloava el "fervor i energia" de Revuelta per "unificar ideals, convocar sense etiquetes i cohesionar al voltant d'un propòsit comú". Per ell, la iniciativa "raïm a Ferraz" representava "la unió, l'esperança i la ferma convicció que junts, com a comunitat, poden generar canvis significatius".

INSULTS CONTRA SÁNCHEZ I ALMEIDA

Durant la nit del 31 de desembre, la protesta va ser retransmesa al canal de Youtube de Revuelta i també des de diferents perfils en xarxes socials. A més de qüestionar la llei d'amnistia, s'han llançat dures crítiques i insults contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i també contra l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. A aquest últim el van culpar que la Policia Municipal prohibís l'accés d'un camió amb pantalles que volien fer servir per a la nit de Cap d'Any a Ferraz.

"Malgrat la repressió sistèmica, vingui del PSOE o del PP, no trairem el poble espanyol", ha apuntat Revuelta durant la nit del 31 de desembre a la xarxa social X. En aquest sentit, ha afegit que la protesta continuaria "a peu de carrer", sent retransmesa en directe al seu canal de Youtube i en diversos perfils en xarxes socials, des d'on es van abocar insults, principalment contra Pedro Sánchez i Almeida.

Revuelta ha participat des de principis de novembre a les protestes diàries a Ferraz arran de la proposició de llei d'amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes, abans de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

Dirigents i càrrecs de Vox, inclòs el seu líder, Santiago Abascal, han secundat i han cridat a recolzar les protestes davant la seu del PSOE al carrer madrileny de Ferraz, en què s'han registrat disturbis diversos dies. Si bé al principi van ser multitudinàries, han anat perdent força i assistents.

RETRETS CREUATS ENTRE PSOE I PP

Poques hores després de difondre's durant la nit de Cap d'Any les imatges de la pinyata que simulava ser el president Pedro Sánchez, diversos ministres van demanar al PP que condemnés aquests fets. Fonts del PSOE han indicat que estan analitzant els vídeos de la retransmissió del comiat de l'any al carrer Ferraz per decidir quines accions legals efectua.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assenyalat que aquests actes estarien enquadrats "dins del que és el delicte d'odi" i ha posat com a exemple el debat que el Congrés acollirà sobre la despenalització de les injúries a la Corona o del enaltiment del terrorisme per advocar per "un debat seriós" per saber "on són de veritat els límits de la llibertat d'expressió".

Patxi López ha demanat al Partit Popular que es deixi de "peròs" i mostri de manera molt "contundent" el seu "rebuig" a la violència física dels manifestants a Ferraz. "Ja no ens valen els peròs, perquè els peròs són justificatius de les accions", ha afegit.

El PP, per la seva banda, va respondre que no li "agrada" el que va passar a la concentració convocada la nit de Cap d'Any davant la seu federal del PSOE i va recordar als socialistes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha estat objecte d'atacs similars com la crema de "ninots" amb la seva imatge.

A més, des de Gènova han recordat que la nit de Cap d'Any a Ferraz es va insultar també l'alcalde de Madrid, del PP, i han retret al PSOE que es mostri "indignat per una pinyata amb la cara" de Sánchez però no li sembli malament "a nivell penal" que es "cremin fotos del Rei o la bandera d'Espanya".