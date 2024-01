El president del Govern, Pedro Sánchez, compareix després d'una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, al Palau de la Moncloa, el 27 de desembre del 2023, a Madrid (Espanya).

El PSOE ha demanat al PP que aclareixi quantes reunions ha mantingut amb Junts, el partit de l'expresident català Carles Puigdemont, i quins temes van tractar en aquests matxs, segons han indicat fonts del partit.

Els socialistes fan aquesta exigència després que aquest dimecres es conegués que el PP es va reunir amb Junts la primera quinzena del mes d'agost en què es va establir una relació de cortesia que s'ha mantingut per via telefònica.

El PSOE assenyala que ells han mantingut reunions amb Junts i han arribat a acords --sempre hem portat aquestes reunions amb discreció, però l'opinió pública n'era coneixedora-, però retreuen que ara s'assabenten que el PP mantenia reunions amb aquesta formació independentista a l'agost, "fins i tot abans de començar la negociació per a la Mesa del Congrés ia pocs dies passades les eleccions".

Reclamen per tant "transparència" al PP, que expliqui als ciutadans "quantes reunions més ha mantingut amb Junts de quins temes van parlar". Així mateix, demanen al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ofereixi una explicació clara "almenys envers els seus votants".

"No es pot passar la vida insultant i acusant tothom, mentre ell aprova reunions amb Junts de les que ens estem assabentant per la premsa. Que ho digui amb claredat: Junts, el partit liderat per Carles Puigdemont, és un interlocutor vàlid per a el PP", indiquen.

A més, demanen que expliquin aquests a persones del seu partit que mantenen una posició molt crítica als pactes del PSOE amb Junts, com l'expresident del Govern, José María Aznar, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso i la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. "Menys lliçons, i més aplicar-se a un mateix el que es predica", exigeixen.

ACUSA AL PP DE DOBLE RASER AMB BILDU I JUNTS



Referent a això, el portaveu del PSOE al Senat, Juan Espadas, ha acusat el PP d'"amagar" durant mesos aquesta trobada amb Junts en què "es va asseure a negociar la investidura" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, segons ha indicat.

Al seu parer, el PP ha ocultat aquest partit "per allò de sempre" és a dir que "diu i critica una cosa i no obstant després fa i defensa una altra", segons s'ha queixat.

"No pot ser que un dia darrere l'altre escoltem les crítiques del Partit Popular amb els acords, amb el diàleg, amb forces com Junts, com EH Bildu i no obstant que el Partit Popular amb normalitat quan ha d'acordar o dialogar amb EH Bildu o amb Junts ho faci i això li sembli magníficament bé", ha afegit a continuació i ha demanat "coherència i menys cinisme" a Feijóo.

LA MINISTRA ELMA SÁIZ



En aquesta mateixa línia s'ha expressat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sáiz, que ha acusat el PP de mantenir reunions amb el partit de Puigdemont després de les eleccions del 23 de juliol. Així ha demanat que expliquin als seus votants que facin públic de què van parlar i quantes vegades es van reunir.

La ministra també ha defensat que quan el PSOE manté reunions amb altres partits ho fa "amb discreció" però posteriorment "es publicita i s'actua amb total transparència" ia més arriba a acords que a parer seu comporten "avenços" per a la societat. Per contra acusa els populars d'"obscurantisme", segons ha indicat en una entrevista a Telecinco.

Sáiz ha fet aquestes declaracions després de ser preguntada pel pacte entre el PSOE de Navarra, a què ella pertany, i Bildu per entregar a aquest últim l'alcaldia de Pamplona. En aquest sentit ha reiterat que es tracta d'un acord circumscrit a l'àmbit local que al seu parer es justifica perquè la ciutat estava "paralitzada" i UPN, que ostentava el govern local, era incapaç d'arribar a acords.