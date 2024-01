El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant una sessió de control al Govern, al Parlament, el 13 de desembre del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Arriba el darrer any de la legislatura de Pere Aragonès. El president haurà de convocar eleccions abans del 14 de febrer del 2025, per la qual cosa la sort d'aquest Executiu es jugarà definitivament aquest any. El Govern d'ERC, amb només 33 diputats, té diversos fronts polítics aquest 2024: l'aprovació dels pressupostos - i acabar de complir els acords aconseguits amb els pressupostos del 2023-; la lluita pel lideratge de l'independentisme i la seva relació amb el Govern estatal; i decidir, per fi, qui serà el candidat republicà per a les properes eleccions catalanes.

L'aprovació dels pressupostos per al 2024 serà clau per garantir l'estabilitat de l'Executiu d'ERC. Aragonès necessita Junts o el PSC per treure els comptes catalans endavant, i sembla que els ho posaran complicat.

Els de Puigdemont, còmodes amb el focus que els proporciona ser clau en la governabilitat d?Espanya, mantenen un perfil baix al Parlament. Sembla complicat que els líders de Junts acceptaran un pacte amb els republicans per recolzar els pressupostos tenint en compte els antecedents d'aquesta legislatura, i també contemplant que són els seus principals competidors electorals per al 2024.

Canvi de cartes amb el PSC

Descartats Puigdemont i CIA, Aragonès haurà d'aconseguir el suport del PSC. I aquí el president sí que pot gratar. Tot i que els socialistes catalans intentin mantenir la seva autoritat assegurant que de moment no aprovaran els comptes i demanen que es compleixin els acords aconseguits el 2023, el seu destí està lligat amb el dels republicans: ERC no recolzarà els Pressupostos de l'Estat si no obté el suport de tornada als comptes catalans.

En aquest escenari ha de perdre més el PSOE de Pedro Sánchez, que podria veure fracassar els primers comptes de la legislatura si no té el suport dels republicans. Aragonès, en canvi, podria sobreviure perfectament fins a les eleccions prorrogant els pressupostos del 2023.

Qui serà el candidat d'ERC?

Una altra de les incògnites que els republicans hauran de respondre aquest 2024 és qui serà el candidat del partit per a les properes eleccions catalanes- El President d'ERC, Oriol Junqueras, serà amnistiat aquest any i per tant, podria presentar-se a la cita electoral del 2025.

Tot i que els republicans neguen que hi hagi una lluita interna, fonts internes asseguren que hi ha dues ànimes amb opinions diferents sobre aquest àmbit. Veient les diferents enquestes electorals, els republicans ho tindran complicat per revalidar el Govern, i molts atribueixen aquest desgast a la figura de Junqueras, que ja fa més d'una dècada que està al capdavant del partit. Per això, i segons assegura El Confidencial , li demanen que d'un pas al costat i deixi el camí clar per a Aragonès.

Un altre grup, tot i això, atribueix el desgast d'ERC a la manca d'una figura amb carisma que pugui liderar l'independentisme, i demanen la tornada de Junqueras que, després d'anar a la presó per la seva implicació en el procés, podria generar més empatia que Aragonès entre els potencials votants.