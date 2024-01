Illa, a la seva intervenció del 4 de gener. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reafirmat aquest dijous 4 de gener la seva voluntat de pactar els Pressupostos de la Generalitat però "sense canviar cromos" i basant la negociació en el pes parlamentari que tenen al Parlament, recordant que en tenen 33 diputats, els mateixos que Esquerra Republicana.

"No hi haurà un canvi de cromos en la negociació pressupostària de Catalunya. Tenim tota la voluntat que Catalunya no estigui bloquejada pel seu propi govern ni pagui el preu de la debilitat del Govern d'Aragonès, però no jugarem al canvi de cromos", ha dit des de Gandesa.

També ha condicionat el suport del seu partit als comptes catalans al compliment dels projectes acordats en els del 2023, i ha exigit "el compliment de la paraula del president de la Generalitat", Pere Aragonès.

"Quin valor té la paraula del president de la Generalitat? Quin valor té la seva signatura? Perquè, si no en té cap, quin sentit té arribar a acords que després no es compleixen, sense donar cap tipus d'explicació? Això és el que està en joc", ha avisat.

El primer secretari del PSC ha assegurat que el seu partit ha "demostrat els últims anys" ser el principal grup que està intentant construir una alternativa a Catalunya amb generositat però sense ingenuïtat, ha dit.

REUNIÓ PP-JUNTS



D'altra banda, preguntat per la reunió entre PP i Junts després de les eleccions generals per negociar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que no té cap inconvenient que "la dreta espanyola i la dreta catalana" parlin, encara que els ha acusat de fer-ho per interessos partidistes.

Els ha retret estar "pensant en el poder, en repartir-se el poder i en parlar de les seves coses, dels seus interessos de partit" i de no vetllar per la convivència i la concòrdia, cosa que segons ell sí que fa el PSC quan es reuneix amb altres partits, i ho ha exemplificat amb la negociació d'investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

D'altra banda, Illa ha definit com a "una improvisació més" l'esmena a la totalitat que el PP va anunciar dimecres que presentarà a la llei d'amnistia, afegint que cada vegada es fa més difícil distingir el PP i Vox.