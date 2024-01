El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith / @EP

El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith , ha passat per una "re-reprovació" al Ple de Cibeles, una segona reprovació des que és regidor, i ha afirmat que el retret polític de PP, Más Madrid i PSOE li importa "un reblec".

"Com ja em van reprovar en el mandat anterior, vindria a ser una re-reprovació i, per tant, m'importa un rebledo. El que m'importa realment és que els espanyols, i especialment els madrilenys, s'adonin de les farses que munten aquí entre l'esquerra i el PP", ha contestat la premsa després d'abandonar el Ple.

A ell només li importen "aquests milers d'autònoms que no arriben a final de mes, que no podran utilitzar el seu vehicle, als quals estan brejant multes". "La reprovació a mi la veritat és que m'importa ben poc", ha dit.

PRIMERA REPROVACIÓ



Ortega Smith ja va ser reprovat en el mandat passat pel Ple de Cibeles , quan va afirmar que la crítica dels regidors d'altres formacions li importava "un bledo", i es va salvar a la sessió plenària del mes passat d'una segona reprovació pels vots del PP.

El 27 de novembre del 2019, Javier Ortega Smith afirmava sobre la seva reprovació que li importava "un tou". Va ser reprovat pel Ple de Cibeles amb els vots de PSOE, Más Madrid i CS pels seus boicots i la seva falta de respecte a les víctimes de la violència de gènere. El PP de José Luis Martínez-Almeida va votar 'no' a la reprovació.

"Si pogués fer el temps enrere faria exactament el mateix. Aniria al mateix acte i diria exactament el mateix", assegurava el portaveu de Vox, que asseverava sentir-se "agredit" per una víctima de violència masclista en cadira de rodes com a conseqüència dels trets del seu agressor.

"Estava en una posició que no és acceptable perquè aquesta persona, sigui víctima o no, no té dret a insistir a crits a un regidor acusant-me més o menys o de tenir alguna cosa a veure amb la seva trista situació", va declarar davant de la premsa.

REPROVACIÓ FALLIDA AL NOVEMBRE

Va ser el 28 de novembre passat quan el PSOE no va aconseguir tirar endavant el debat a Cibeles sobre la reprovació d'Ortega Smith pel 'no' majoritari del PP a la urgència de la moció presentada. Tota l'oposició, amb Vox inclòs, sí que van votar a favor del debat.

Maroto va elevar a Cibeles una moció d'urgència per a la reprovació de Javier Ortega Smith perquè “no pot ser regidor i representant de la ciutadania de dia i ultra de nit”.

La ciutat "no es mereix un representant públic que falta al respecte a membres de la policia, algú que a la nit encoratja a qui provoca greus disturbis, agressions a policies i periodistes i danys al mobiliari urbà", argumentava.