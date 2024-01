El líder d'Esquerra Espanyola, Guillermo del Valle i el ministre Óscar Puente - FOTOMUNTATGE - CP

Ha nascut un nou partit polític anomenat Izquierda Española que ha acabat aglutinant exfigures de Ciutadans com l'exvicepresident de Castella i Lleó Francisco Igea o l'exdiputada Soraya Rodríguez. L´arribada d´aquesta nova força política ha estat rebuda amb humor entre les files socialistes, destacant la reacció del ministre Óscar Puente.

Robar vots al PSOE

El líder d'Izquierda Española, Guillermo del Valle, ha llançat aquest partit per ser una alternativa d'esquerres que pugui treure vots al PSOE i Sumar després dels pactes aconseguits amb formacions nacionalistes després de les eleccions del 23J.

Segons el fundador del nou partit, aquests pactes "degraden la igualtat" entre espanyols, i aspira a captar l'electorat descontent amb els partits d'esquerra que, segons creu, no se senten representats per la connivència amb el "nacionalisme i l'identitarisme" .

Segons ha explicat Del Valle aquest dimecres en una entrevista concedida a Onda Cero, el nínxol electoral d'Izquierda Española és l'electorat progressista i d'esquerres actualment "orfe" perquè "no entén la complicitat" de PSOE i Sumar amb "els nacionalismes i els identitarismes i oblida la igualtat. "En bona mesura, la igualtat ha estat substituïda per la identitat", ha resumit.



El també director del 'think tank' El Jacobino, que es considera "una persona d'esquerres", centra la major part del seu discurs en la defensa de la igualtat entre ciutadans i la defensa "comuna", que veu com "ho normal i natural". Per tant, rebutja els acords del PSOE i Sumar amb formacions nacionalistes i independentistes, que considera "forces reaccionàries" i, com a tal, posen damunt la taula "polítiques reaccionàries, com la ruptura de la Hisenda comuna".

La reacció d'Óscar Puente

El naixement d'aquest nou partit ha estat recollit per una estupefacció entre les files socialistes. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible Óscar Puente ha reaccionat al naixement d'Izquierda Española assegurant que “regalar tant espai als castigats sense postres de Ciutadans i altres trànsfugues, esperant que li puguin treure algun vot al PSOE, és la mostra més evident de la desesperació en què viu la fatxosfera ”.

El líder d'Izquierda Española, Guillermo del Valle, ha volgut contestar a Óscar Puente: "Querit Óscar, crec que cal estar tranquils. A Esquerra Espanyola l'única desesperació real és la que ens provoca la desigualtat i els privilegis amb què sou tan complaents", ha publicat a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

"Com a socialistes i gent d'esquerres, ens hauríem de preocupar per això: que un val·lisoletà sigui un ciutadà de segona en un altre racó d'Espanya no és de rebut. Com que no ho són tampoc els pactes fiscals per als més rics, la ruptura de la caixa única de la Seguretat Social o el supremacisme dels vostres socis, la dreta nacionalista catalana i basca", ha conclòs de la Vall.