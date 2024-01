Sílvia Orriols - Xarxes socials

Sílvia Orriols, l'alcaldessa ultradretana de Ripoll, segueix intentant acaparar el focus mediàtic per presentar la seva candidatura a les properes eleccions catalanes - que tindran lloc entre finals del 2024 i inicis del 2025- i aconseguir que el partit ulta Aliança Catalana aconsegueixi representació al Parlament .

El seu compte a la xarxa social X - abans coneguda com Twitter - crema diàriament llançant propaganda contra els àrabs al més pur estil Vox i emulant Santiago Abascal, i aquest dijous a la nit ha decidit llançar una nova perla: "No necessitem més fons especials ni partides pressupostàries per acollir menes..., ...necessitem tornar els tipus a les seves famílies i al rei del Marroc", ha sentenciat Orriols en un missatge recollit per CatalunyaPress, tornant a dirigir el focus de l'odi cap als menors que arriben a Catalunya sense les famílies.

Sílvia Orriols va aconseguir convertir-se en la batllesa de Ripoll prometent alliberar el municipi del "fanatisme islàmic que s'ha instal·lat gràcies al vist i plau i la convivència de la resta de formacions polítiques". "Qui vingui a treballar, a integrar-se, a contribuir positivament a la societat, és benvingut. Qui vingui aquí a fomentar l'odi contra Occident, a viure de subsidis, a delinquir i a imposar-nos els seus costums primitius es pot anar per on ha vingut", va dir abans d'aconseguir arribar a l'alcaldia

Tot i això, aquest intent fingir una acceptació de la immigració que s'integra i el rebuig de la qual no ho fa queda enfosquit per paraules com les llançades aquest dijous, on insta a enviar tots els menors marroquins no tutelats de tornada al seu país.

El comentari d'Orriols ha estat aclamat pels seus palmers a les xarxes socials, que han projectat més odi cap als menors que arriben a Catalunya sense els seus pares. "Si van venir aquí és perquè al Marroc no els volien. Els que vénen són els manguis de Casablanca, Rabat, Marraqueix o Fes", assegura una usuària responent a Orriols. El mateix que devien pensar alguns francesos quan molts catalans es van veure obligats a travessar la frontera...