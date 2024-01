El ninot que simulava el president del Govern. Foto: Europa Press

El PSOE ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat pels fets ocorreguts la nit de Cap d'Any al costat de la seu nacional del carrer Ferraz en què es va apallissar un ninot amb la imatge del president del Govern, Pedro Sánchez . Els socialistes apunten un possible delicte d'incitació a l'odi i subratllen la relació dels organitzadors de la protesta amb Vox.

En el seu escrit, el PSOE assenyala que els manifestants "van penjar" un ninot de mida humana que van identificar amb el president del Govern, assenyalen els presentadors de l'esdeveniment, que es va transmetre per diversos mitjans de comunicació, i també inclouen els actes vandàlics contra nombroses seus a tot Espanya durant les darreres setmanes.

Incideixen a més en la relació que al seu parer existeix entre els organitzadors de la protesta --l'associació Revuelta-- i el partit de Santiago Abascal i estableixen una vinculació entre els actes i les declaracions del líder de Vox en què va dir que hi haurà un moment en què el poble vulgui penjar pels peus Sánchez.

Finalment, els socialistes han optat per assenyalar que aquests actes poden constituir un possible delicte d'incitació a l'odi per la seva ideologia política. Com que aquest tipus penal només es pot aplicar si s'exerceix contra col·lectius vulnerables, el PSOE assenyala que va ser perseguit durant la dictadura franquista.

A més, a la denúncia assenyalen que els fets de la nit de Cap d'Any a Ferraz poden constituir altres delictes d'injúries contra l'autoritat en exercici del seu càrrec, injúries i amenaces greus al Govern de la Nació, amenaces al president del Govern i incitació a la violència.